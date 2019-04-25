Нацбанк знизив облікову ставку вперше за два роки



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У березні споживча інфляція продовжила уповільнюватися

Національний банк ухвалив рішення знизити облікову ставку на 0,5 процентних пункти до 17,5% річних.

Про це йдеться у офіційному прес-релізі НБУ.

«Наразі стійка тенденція до уповільнення інфляції до цілі 5% дає змогу Національному банку розпочати цикл зниження облікової ставки. Разом з тим правління бачить ризики, реалізація яких може стати цьому на заваді», - заявив на прес-брифінгу голова НБУ Яків Смолій.

У березні 2019 року споживча інфляція продовжила уповільнюватися – до 8,6% у річному вимірі. Базова інфляція знизилася навіть стрімкіше, ніж очікувалося раніше — до 7,6%.

«Це свідчить про те, що фундаментальний інфляційний тиск на початку року продовжив послаблюватися. Розпочинаючи цикл зниження облікової ставки, Правління НБУ зауважує, що подальші кроки будуть залежати від реалізації інфляційних ризиків та покращення інфляційних очікувань», - додав голова НБУ.

25 жовтня, 13 грудня 2018 року та 31 січня, 14 березня 2019 року Національний банк не змінював розмір облікової ставки і залишав її на рівні 18%.

Востаннє Національний банк змінював розмір облікової ставки 6 вересня — підняв на 0,5 відсоткових пункти до 18%.

Востаннє НБУ знижував розмір облікової ставки 25 травня 2017 року - з 13% до 12,5%.

Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками.

Вона впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформляють позики.

Зниження кредитування фізосіб приводить до того, що зменшується платоспроможний попит на товари і послуги, що часто купуються в кредит. Відповідно, виробники і продавці утримуються від нарощування виробництва та підвищення цін через низький попит.

Політика таргетування інфляції, якої дотримується Національний банк України, - це заходи, які приймає держава, щоб запобігти сильній інфляції та утримати контроль над рівнем цін в країні.