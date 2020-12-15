Нацбанк випускає нову пам’ятну монету про спільну спадщину з Білоруссю
Тираж срібних монет – 2,5 тисячі штук
15 грудня Національний банк України вводить в обіг пам’ятну монету «Україна-Білорусь. Духовна спадщина – Ірмологіон». Тираж срібних монет – 2,5 тисячі штук, повідомили в пресслужбі регулятора.
Монету присвятили спадщині давньої духовної пісенної традиції, яка панувала з кінця XVI cтоліття на всій етнічній території українців та білорусів, – нотованим збірникам різних жанрів літургійного співу – ірмологіонам.
В Ірмологіоні, – першій нотованій книзі, – було зібрано ірмоси як мелодичні та ритмічні моделі для богослужбових пісень, звідси його масове поширення – як у церковній практиці, так і в навчальній.
«Слова в поетичному тексті нанизуються на нитку, як перли в коралях, чергуючись як мотиви орнаменту. Ірмологіони складалися в монастирях, катедральних соборах, парафіяльних церквах. Значна частина збережених ірмологіонів – рукописна. На початку ХVIII століття стали видаватися друковані нотні ірмологіони», – йдеться у повідомленні.
На аверсі монети вгорі розташовано напис «Україна», під яким стилізовано зображено позолочену сторінку (локальна позолота) Супрасльського ірмологіону (1598-1601 роки) – найдавнішого нотолінійного рукопису, джерела літургійної спадщини й музики Київської Церкви, що зберігається в Національній бібліотеці України імені Вернадського; ліворуч від сторінки – малий Державний Герб України, під яким рік карбування – 2020; номінал «20 гривень» (праворуч від сторінки).
На реверсі монети у центрі зображено фрагмент ікони «Воздвиження Чесного Хреста з родиною Яна Собеського» (1670-1689 роки), що зберігається в Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького, та розміщені стилізовані написи: «Зібрник церковних піснеспівів Ірмологіон» (угорі) та ноти (під зображенням хористів).
Раніше Нацбанк ввів в обіг дві пам’ятні монети: одна з монет викарбувана у пам’ять відомого козацького літописця Самійла Величка, а іншу присвятили місту Слов’янськ.
Нагадаємо, що Нацбанк вивів з обігу 25 копійок та старі банкноти.