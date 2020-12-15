Нацбанк випускає нову пам’ятну монету про спільну спадщину з Білоруссю

Монету присвятили спадщині давньої духовної пісенної традиції, яка панувала на всій етнічній території українців та білорусів.

Монету присвятили спадщині давньої духовної пісенної традиції, яка панувала на всій етнічній території українців та білорусів.

Тираж срібних монет – 2,5 тисячі штук

15 грудня Національний банк України вводить в обіг пам’ятну монету «Україна-Білорусь. Духовна спадщина – Ірмологіон». Тираж срібних монет – 2,5 тисячі штук, повідомили в пресслужбі регулятора.

Монету присвятили спадщині давньої духовної пісенної традиції, яка панувала з кінця XVI cтоліття на всій етнічній території українців та білорусів, – нотованим збірникам різних жанрів літургійного співу – ірмологіонам.

В Ірмологіоні, – першій нотованій книзі, – було зібрано ірмоси як мелодичні та ритмічні моделі для богослужбових пісень, звідси його масове поширення – як у церковній практиці, так і в навчальній.

«Слова в поетичному тексті нанизуються на нитку, як перли в коралях, чергуючись як мотиви орнаменту. Ірмологіони складалися в монастирях, катедральних соборах, парафіяльних церквах. Значна частина збережених ірмологіонів – рукописна. На початку ХVIII століття стали видаватися друковані нотні ірмологіони», – йдеться у повідомленні.

На аверсі монети вгорі розташовано напис «Україна», під яким стилізовано зображено позолочену сторінку (локальна позолота) Супрасльського ірмологіону (1598-1601 роки) – найдавнішого нотолінійного рукопису, джерела літургійної спадщини й музики Київської Церкви, що зберігається в Національній бібліотеці України імені Вернадського; ліворуч від сторінки – малий Державний Герб України, під яким рік карбування – 2020; номінал «20 гривень» (праворуч від сторінки).

На реверсі монети у центрі зображено фрагмент ікони «Воздвиження Чесного Хреста з родиною Яна Собеського» (1670-1689 роки), що зберігається в Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького, та розміщені стилізовані написи: «Зібрник церковних піснеспівів Ірмологіон» (угорі) та ноти (під зображенням хористів).

Раніше Нацбанк ввів в обіг дві пам’ятні монети: одна з монет викарбувана у пам’ять відомого козацького літописця Самійла Величка, а іншу присвятили місту Слов’янськ.

Нагадаємо, що Нацбанк вивів з обігу 25 копійок та старі банкноти.