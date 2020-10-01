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    Нацбанк вивів з обігу 25 копійок та старі банкноти

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    <span>Монети 25 копійок вилучені з обігу</span> - Нацбанк вивів з обігу 25 копійок та старі банкноти
    Монети 25 копійок вилучені з обігу

    Усі магазини, ресторани, сфера побуту повинні припинити приймати ці монети і купюри, а їхні залишки до 16 жовтня здати в каси банків

    Національний банк України вивів з обігу монету номіналом 25 копійок і банкноти зразка випуску до 2003 року з четверга, 1 жовтня. Про це повідомляє прес-служба регулятора.
     
    «Монети номіналом 25 копійок і всі банкноти гривні старих зразків, введені в обіг до 2003 року, перестають бути засобом платежу при здійсненні розрахунків готівкою і будуть вилучені з обігу з 1 жовтня 2020 року», – йдеться в повідомленні.
     
    Це означає, що із сьогоднішнього дня всі магазини, ресторани, сфера побуту повинні припинити приймати ці монети і купюри, а залишки таких монет і банкнот – до 16 жовтня здати в каси банків України для зарахування на рахунки.
     
    У той же час громадяни зможуть без обмежень і безкоштовно обміняти монети номіналом 25 копійок і старі банкноти, введені в обіг до 2003 року, на монети і банкноти інших номіналів і зразків протягом наступних трьох років:
    • у всіх українських банках – протягом одного року з дати вилучення їх з обігу - до 30 вересня 2021 року включно;
    • у Національному банку й уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) – протягом трьох років з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2023 року включно.

    Раніше Главком попереджав, що з 1 жовтня магазини не прийматимуть старі купюри: куди їх подіти.

    Ощадбанк Національний банк Приватбанк
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