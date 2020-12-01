Нацбанк ввів в обіг дві пам’ятні монети

5-гривнева монета присвячена місту Слов’янськ, 10-гривнева – Самійлові Величку

У вівторок, 1 грудня, Національний банк України випустив дві пам’ятні монети. Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

Зазначається, що одна з монет викарбувана у пам’ять Самійла Величка – відомого козацького літописця, автора історичних праць з української історії середини XVII – початку XVIII ст. Монета номіналом 10 гривень виготовлена зі срібла тиражем у 3 тисячі штук. Її викарбували в рамках серії «Герої козацької доби».

Фото монети

Друга монета – «Місто Слов’янськ». Її присвятили місту, яке стало своєрідним символом боротьби українських воїнів за свої землі на Донбасі. Монета номіналом 5 гривень виконана з нейзильберу тиражем у 35 тисяч штук.

Фото монети

Монети вводяться в обіг з 1 грудня.

Нагадаємо, що Нацбанк вивів з обігу 25 копійок та старі банкноти.