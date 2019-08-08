Нацбанк запровадив новий індикатор стану економіки



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Індекс очікувань ділової активності буде розраховуватися на основі опитувань українських підприємств реального сектора економіки

Національний банк ввів новий інструмент оперативної оцінки і відстеження тенденцій розвитку економіки - щомісячний індекс очікувань ділової активності (ІОДА). Про це повідомляє прес-служба НБУ у четвер, 8 серпня.

Зазначається, що індекс розраховується на основі опитувань українських підприємств реального сектора економіки. Отримання додаткової оперативної інформації дозволить посилити аналітичну підтримку ключових рішень регулятора.

На відміну від уже традиційного квартального Індексу ділових очікувань (ІДО), який фіксує показники очікуваного розвитку підприємств у наступні 12 місяців, ІОДА концентрується лише на оцінці бізнесом поточного стану економіки. Обидва опитування для розрахунку індексів будуть проводитися паралельно і не будуть суперечити одне одному, йдеться в повідомленні.

На основі відповідей респондентів розраховуються щомісячні індекси очікувань ділової активності - секторальні (для кожного сектора економіки) і композитний, що характеризує економічний розвиток країни за місяць. Значення індексу на рівні 50 є нейтральним. Очікування є позитивними, якщо значення індексу перевищує нейтральний рівень.

У першому пілотному опитуванні в липні поточного року взяли участь 106 підприємств, з яких підприємства промисловості становлять 30%, будівництва - 11%, торгівлі і сфери послуг - відповідно 22% і 37%.

«Результати опитування показали, що більшість респондентів очікували покращення економічного стану своїх підприємств у порівнянні з попереднім місяцем - індекс очікувань ділової активності в цілому по економіці становив 52,4. Всі сектори, крім будівництва, оптимістично оцінювали результати економічної діяльності в липні. Найбільш оптимістично налаштовані підприємства промисловості (значення індексу - 54,1)», - зазначили в НБУ.