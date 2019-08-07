Нацбанк дозволив підприємствам купувати валюту в кредит



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Тепер для бізнесу не існує жодних обмежень, зокрема щодо суми купівлі валюти за кредитні кошти

Національний банк України скасував обмеження, які забороняли підприємствам купувати валюту за кредитні гривневі кошти.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Відтепер для бізнесу не існує жодних обмежень, зокрема щодо суми купівлі валюти за кредитні кошти.

«Зазначене послаблення дасть змогу підприємствам ефективніше управляти ліквідністю і купувати необхідні обсяги валюти для виконання власних зобов’язань у зручний для себе час», — повідомили у нацбанку.

Там також удосконалили валютний нагляд за бізнесом. Тепер банки будуть здійснювати валютний нагляд протягом 5 днів з моменту отримання інформації про заміну обслуговуючого банку у митній декларації.

«Національний банк продовжує валютну лібералізацію відповідно до темпів поліпшення макроекономічної ситуації в країні. Від початку року скасовано вже понад 30 валютних обмежень», — додають в НБУ.

Також зазначимо, що 7 лютого в Україні почав діяти закон про валюту, який скасував низку валютних обмежень. Зокрема, спростилися валютні перекази за кордон, інвестиції українців в іноземні цінні папери та спрощення інших операцій з валютою. Також українцям дозволили купувати валюту онлайн та у поштових відділеннях.