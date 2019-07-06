Начальник Генштабу ЗСУ звинуватив Путіна у брехні через заяви щодо моряків



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Руслан Хомчак

Путін заявив, що конфлікт у Керченській протоці спровокувала українська сторона

Начальник Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак звинуватив президента Росії Володимира Путіна у брехні через заяву про захоплення українських моряків у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Про це розповів начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак в інтерв'ю «Армія inform».

"Це була виключно пропагандистсько-маніпулятивна заява. Простіше, брехня. Путін в черговий раз підтвердив резюме великого маніпулятора. Господар Кремля знову намагався змалювати ситуацію у свою користь, спотворюючи дійсність. Це ще одне підтвердження того, що війна триває на всіх фронтах з застосуванням різних методів, в тому числі і цинічних маніпуляцій. Таких прикладів введення в оману міжнародної спільноти було чимало за роки російської агресії", - заявив Хомчак.

Під час прес-конференції в Японії Путін, виправдовуючись за агресивні і неправомірні дії російських силовиків у Керченській протоці, послався на слова Хомчака, який нібито в одному з інтерв'ю повідомив, що конфлікт спровокувала українська сторона.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Захід домовився із РФ про наших моряків без участі президента Зеленського.

Як відомо, 25 травня Міжнародний трибунал з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити три українські військові кораблі «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу» та повернути їх під контроль України, а також звільнити 24 захоплених українських моряків.

Росія ж заявила, що не визнає компетентності цього вироку, і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.

Згодом Зеленський в прямому ефірі попросив російського лідера повернути додому українських моряків, захоплених в листопаді 2018 року біля Керченської протоки.

Нагадаємо, українським морякам, яких захопила ФСБ РФ, загрожує до шести років за ґратами.

25 червня прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія і надалі не вважає інцидент з українськими кораблями біля Керченської протоки підсудним Міжнародному трибуналу з морського права ООН.