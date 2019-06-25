Українським морякам, яких захопила ФСБ РФ, загрожує до 6 років за ґратами – адвокат



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Росія дотепер не вважає інцидент з українськими кораблями біля Керченської протоки підсудним Міжнародному трибуналу - речник Путіна

До 9 липня слідство висуне остаточне обвинувачення всім українським морякам, - адвокат

Українським морякам, яких минулого року захопило у Керченській протоці ФСБ РФ, загрожує до 6 років позбавлення волі. Про це повідомив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Айдер Азаматов.

За словами адвоката, українським військовим морякам слідство у Москві почало висувати звинувачення в остаточній редакції.

«Слідство ознайомило нас з результатами призначеної раніше експертизи, а також висунуло звинувачення в остаточній редакції – це ч. 3 ст. 322 КК Росії (незаконне перетинання державного кордону Росії)», – розповів Азаматов.

Він зазначив, що український моряк Юрій Будзило заявив, що «звинувачення абсурдне і вину свою він не визнає».

Інший адвокат у справі українських моряків Микола Полозов уточнив, що до 9 липня слідство висуне остаточне обвинувачення всім українським морякам.

«Слідчі дії розписані до 9 липня. Поки встигли висунути трьом: Євгену Семідоцькому, Богдану Небилиці і Юрію Будзилу», – додав він.

Після цього захист і військовополонені моряки перейдуть до стадії ознайомлення з матеріалами справи.

Як повідомлялося, сьогодні, 25 червня, прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія і надалі не вважає інцидент з українськими кораблями біля Керченської протоки підсудним Міжнародному трибуналу з морського права ООН. Про це Пєсков заявив, відповідаючи на запитання, чи буде Москва надавати звіт на вимогу трибуналу до 25 червня.

Нагадаємо, 25 червня захоплені українські кораблі зникли з порту окупованої Керчі.

Як відомо, 25 травня Міжнародний трибунал з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити три українські військові кораблі «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу» та повернути їх під контроль України, а також звільнити 24 захоплених українських моряків.

Росія ж заявила, що не визнає компетентності цього вироку, і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що РФ до 25 червня повинна, відповідно до рішення Міжнародного трибуналу з морського права, звільнити військовополонених моряків.