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    РФ не збирається звільняти українських полонених моряків на вимогу трибуналу ООН

    • Розсилка
    РФ не збирається звільняти українських полонених моряків на вимогу трибуналу ООН

    Речник Путіна розповів про позицію Москви щодо звільнення полонених українців

    У Кремлі заявили, що РФ проігнорує вимогу Міжнародного трибуналу ООН з морського права, який зобов`язав Росію до 25 червня поінформувати суд про виконання наказу про звільнення українських військовополонених моряків і кораблів, захоплених у районі Керченської протоки.

    Про це журналістам у Москві сказав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише російська преса.

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    «Даний випадок не є підсудним для цієї судової інстанції. У цьому полягає позиція РФ, ви це знаєте», — сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, як Москва має намір виконувати наказ цього судового органу.

    На запитання, чи означає, що Кремль проігнорує рішення Трибуналу ООН, він підкреслив: «Звичайно. Повноваження суду просто не поширюються на цю ситуацію».

    Він заявив, що позиція Росії була викладена в суді її представниками.

    Сьогодні повідомлялося, що захоплені українські кораблі зникли з порту окупованої Керчі

    Як відомо, 25 травня Міжнародний трибунал з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити три українські військові кораблі «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу» та повернути їх під контроль України, а також звільнити 24 захоплених українських моряків.

    Росія ж заявила, що не визнає компетентності цього вироку, і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.

    Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що РФ до 25 червня повинна, відповідно до рішення Міжнародного трибуналу з морського права, звільнити військовополонених моряків.

    25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

    Підконтрольний Росії суд в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО у Москві.

    24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.

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