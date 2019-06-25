РФ не збирається звільняти українських полонених моряків на вимогу трибуналу ООН



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Речник Путіна розповів про позицію Москви щодо звільнення полонених українців

У Кремлі заявили, що РФ проігнорує вимогу Міжнародного трибуналу ООН з морського права, який зобов`язав Росію до 25 червня поінформувати суд про виконання наказу про звільнення українських військовополонених моряків і кораблів, захоплених у районі Керченської протоки.

Про це журналістам у Москві сказав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише російська преса.

«Даний випадок не є підсудним для цієї судової інстанції. У цьому полягає позиція РФ, ви це знаєте», — сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, як Москва має намір виконувати наказ цього судового органу.

На запитання, чи означає, що Кремль проігнорує рішення Трибуналу ООН, він підкреслив: «Звичайно. Повноваження суду просто не поширюються на цю ситуацію».

Він заявив, що позиція Росії була викладена в суді її представниками.

Сьогодні повідомлялося, що захоплені українські кораблі зникли з порту окупованої Керчі.

Як відомо, 25 травня Міжнародний трибунал з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити три українські військові кораблі «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу» та повернути їх під контроль України, а також звільнити 24 захоплених українських моряків.

Росія ж заявила, що не визнає компетентності цього вироку, і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що РФ до 25 червня повинна, відповідно до рішення Міжнародного трибуналу з морського права, звільнити військовополонених моряків.

25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.