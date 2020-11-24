Начальника служби безпеки Apple підозрюють у підкупі поліції айпадами

Моєр є фігурантом справи про хабар в обмін на ліцензії для вогнепальної зброї

Начальника служби безпеки Apple Томаса Моєра звинувачують у намаганні дати хабар у вигляді 200 iPad співробітникам поліції в обмін на дозволи для носіння зброї.

Про це повідомляє CNN.

Прокуратура округу Санта-Клара (Каліфорнія) з'ясувала, що у 2019 році двоє поліцейських відмовлялися видавати дозволи на зброю доти, поки вони не отримають щось цінне. Тоді Моєр запропонував дати 200 айпадів на приблизно 70 тисяч доларів, кажуть прокурори.

Адвокат Моєра Ед Суонсон назвав звинувачення «безпідставними», заявивши, що «Том – працьовита, порядна людина, яка багато років служить своїй громаді та країні».

За словами його адвоката Суонсона, 50-річний Моєр втягнутий у чвар між чиновниками в юрисдикції, яка охоплює домашню базу Apple. Також адвокат каже, що Моєр дійсно звертався до поліції за дозволами. Він хотів, щоб у декількох співробітників була зброя після того, як у деяких технологічних компаніях сталися стрілянини у 2018 році, але айпадів не пропонував правоохоронцям, передає Sky News.

Після вступу до ВМС США в 19 років Моєр чотири роки служив спеціалістом з оперативної розвідки, в тому числі під час операції Буря в пустелі.

Мойер працює в Apple близько 15 років, і він очолює глобальну безпеку з листопада 2018 року, згідно з його профілем LinkedIn. Його відділ допомагає працівникам у таких кризах, як пожежі та урагани, а також контролює фізичну безпеку, запобігання втратам роздрібної торгівлі, захист виконавчої влади, розслідування, пов'язані з безпекою, та секретність нових продуктів та прототипів.

Він став більш відомим за межами Apple за офіційну записку, надіслану працівникам у 2018 році, в якій він попередив про потенційні наслідки розголошення інформації приватної компанії стороннім особам.

Один із його попередників Джон Теріо покинув Apple у 2011 році після звинувачень у тому, що його співробітники видавали себе за поліцейських під час спроби відновити загублений прототип iPhone.

Суд в окрузі має оголосити вирок у справі 11 січня 2021 року.

Раніше повідомлялося, що Apple знову сплатить величезну суму за уповільнення iPhone. Компанія погодилася впродовж трьох років надавати правдиву інформацію про термін роботи акумуляторів на вебсайті та повідомляти про оновлення iOS і зміни в роботі iPhone через це.

У кінці 2017 року корпорація Apple визнала, що навмисне знижувала швидкість роботи деяких моделей iPhone. Зокрема, компанія визнала, що останні версії операційної системи iOS знижують швидкість роботи деяких моделей iPhone, щоб продовжити термін роботи акумулятора. Функцію сповільнення роботи смартфонів застосовували в моделях iPhone 6, iPhone 6S, iPhone SE. А з виходом iOS 11.2 функція зачепила й iPhone 7.