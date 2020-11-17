Apple зізналися, що iPhone 12 має проблеми

При використанні гарнітури для осіб з вадами слуху виникають проблеми з якістю звуку

Нові iPhone 12 можуть змінювати якість звуку в слухових апаратах. Про це йдеться в попередженні, опублікованому на сайті Apple в розділі техпідтримки.

Розробники гаджетів попередили, що власники пристроїв серії iPhone 12 і аксесуарів для осіб з вадами слуху можуть зіткнутися зі спотворенням звуку. Так, гарнітура може відтворити сторонні шуми, різкі звуки, тріск.

Інженери компанії пообіцяли вирішити цю проблему з виходом нового оновлення.

Як відомо, 13 жовтня компанія Apple презентувала iPhone 12, який має підтримку 5G та дві основні камери.

Також Apple представила нову розумну колонку HomePod mini.

Раніше експерти назвали найпопулярніший смартфон у світі в 2020 році. Найбільш популярною моделлю смартфона, яка продавалася по всьому світу, виявився iPhone 11 – 37,7 мільйона примірників.

Крім того, 10 листопада Apple показали на осінній презентації новинки гаджетів.

Також, Apple втратила $100 млрд через відстрочку презентації.

До слова, раніше ЗМІ розкрили подробиці про iPhone 13.

Нагадаємо, що Xiaomi висміяла Apple за новий iPhone 12.

Однак, китайські бренди посунули iPhone з ТОП-5 на ринку мобільних телефонів в Україні.