Apple знову сплатить величезну суму за уповільнення iPhone

Apple погодилася надавати правдиву інформацію про термін роботи акумуляторів та повідомляти про оновлення iOS і зміни в роботі iPhone через це

Це вже друга мирова угода, укладена Apple в цьому році

Компанія Apple погодилася виплатити 113 мільйонів доларів у 34 штатах та окрузі Колумбія, щоб врегулювати звинувачення про сповільнення роботи старих iPhone після оновлення операційної системи iOS. На початку року Apple уже заплатила постраждалим користувачам 500 млн.

Про це повідомляє TechCrunch.

У цих штатах заявили, що Apple сповільнила роботу своїх смартфонів, щоб спонукати людей купувати нові пристрої. У компанії заперечують, що зробили це заради фінансової вигоди.

Генпрокурор Аризони Марк Брнович, який вів розслідування, заявив, що Apple цілком усвідомлювала масштаби проблеми та недоліки її вирішення.

«Багато споживачів вирішили, що єдиним способом покращити роботу смартфонів є придбання нових моделей iPhone. Apple, звичайно, повністю розуміла такі наслідки для продажів», — заявив прокурор.

Бронович і його колеги стверджували, що технологічна компанія порушила закони про захист прав споживачів, про шахрайство, про приховання інформації. Apple не визнала жодних порушень закону, але погодилася сплатити компенсацію в 113 млн доларів, яку рівномірно розділять між штатами.

Ще Apple погодилася впродовж трьох років надавати правдиву інформацію про термін роботи акумуляторів на вебсайті та повідомляти про оновлення iOS і зміни в роботі iPhone через це.

У кінці 2017 року корпорація Apple визнала, що навмисне знижувала швидкість роботи деяких моделей iPhone. Зокрема, компанія визнала, що останні версії операційної системи iOS знижують швидкість роботи деяких моделей iPhone, щоб продовжити термін роботи акумулятора.

Функцію сповільнення роботи смартфонів застосовували в моделях iPhone 6, iPhone 6S, iPhone SE. А з виходом iOS 11.2 функція зачепила й iPhone 7.

У березні 2020 року компанія погодилася виплатити 500 млн доларів компенсації користувачам, які позивалися проти Apple через сповільнення. Перед цим, у лютому, французька влада оштрафувала компанію Apple на 25 мільйонів євро через те, що старі iPhone працювали повільніше після оновлення iOS.