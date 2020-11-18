Apple вдвічі зменшує комісію за використання App Store

Для бізнесу удвічі зменшать комісію за продаж додатків і віртуальних товарів у App Store

Компанія Apple анонсував програму підтримки малого бізнесу

Компанія Apple анонсувала програму підтримки малого бізнесу. Про це йдеться в блозі Apple.

Програма підтримки запускається з 1 січня 2021 року для того, щоб «малі й незалежні розробники продовжили працювати над інноваціями в період глобальних економічних викликів». У компанії кажуть, що знижена комісія дозволить розробникам-початківцям більше ресурсів вкладати в розвиток власного бізнесу.

Деталі програми обіцяють оприлюднити на початку грудня, а наразі оголосили основні критерії для участі. 15% (а не 30%) від доходу за розміщення програм в App Store зможуть платити:

розробники, які за 2020 рік заробили до 1 млн доларів на своїх додатках;

нові розробники, які раніше не розміщували свої додатки в App Store.

Щойно розробник на додатку заробить понад 1 млн доларів, за розміщення в App Store доведеться платити 30% комісії. Якщо програми розробника через рік знову зароблять менше ніж 1 млн доларів, то він може претендувати на 15-відсоткову комісію з наступного року.

Нагадаємо, що у вересні великі компанії-розробники ігор і додатків, зокрема Epic Games, Spotify і Tinder, вирішили створити коаліцію для боротьби з політикою компаній-гігантів Apple Inc. та Google щодо комісій у їхніх онлайн-магазинах. Розробники обурилися через те, що умови компаній-гігантів роблять їх неконкурентоздатними.

Останнім часом у бік Apple Inc. та Google усе частіше лунають закиди про монопольність на ринку додатків. Компанії фактично контролюють весь світовий ринок додатків для смартфонів через власне програмне забезпечення та власні магазини для додатків – Apple Store та Google Store.