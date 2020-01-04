Націоналісти хочуть покарати Авакова за занадто довгий язик



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Мазур: Шансів у С14і виграти суд у Авакова небагато

Міністра внутрішніх справ треба привчати до того, що він має відповідати за те, що він говорить, - один з лідерів С14

Націоналістична формація С14 готує судовий позов проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Про це в інтерв’ю «Главкому» розказав активіст, націоналіст, один з лідерів формації С14, співзасновник «Суспільства майбутнього» Сергій Мазур.

«Він (Аваков) нас колись назвав СБУшниками, після акції щодо Каті Гандзюк. Розказував, що ми займаємося поганими справами, що ми на когось там працюємо, що активіст Роман Сініцин підвозить нам плакатики, які замовляє СБУ», - зазначив Мазур.

Націоналіст уточнив, що С14 у позові буде вимагати від Авакова спростування сказаного.

«Це – міністр МВС, висока посада, і якщо він таке заявляє, то хай спростовує. Його вже треба привчати до того, що він має відповідати за те, що він говорить», - сказав Мазур.

Разом із тим, активіст зауважив, що шансів у С14і виграти суд у Авакова небагато.

«У нього такий політичний вплив, що навіть суди бояться приймати такі заяви», - додав він.

Як повідомлялось, Аваков заявляв, що міністерство зафіксувало співпрацю Служби безпеки України з ультраправими радикалами з С14.

Раніше в інтерв'ю виданню «Зеркало недели» Аваков заявив, що СБУ за допомогою «справи Гандзюк» намагалася дискредитувати поліцію. На прохання прокоментувати це, Аваков відповів: «Голова СБУ Грицак — чесний офіцер, він багато зробив для України. Але у низці випадків ми фіксуємо в СБУ незрозумілі процеси. Що я маю на увазі? Ми несподівано для себе зафіксували співпрацю Служби безпеки і ультраправих радикалів з «С14». Прикриваючись правильними гаслами з вимогами розслідувати справу Гандзюк та у певній зв'язці з працівниками СБУ, «С14» реалізовувала дуже непорядні справи».

Глава МВС додав, що йдеться про мітинг 18 лютого біля МВС, де С14 вимагала, щоб ви Аваков пішов у відставку та «про схожі речі».