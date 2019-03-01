Аваков звинуватив СБУ у співпраці із праворадикалами із С14
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Розсилка
СБУ за допомогою «справи Гандзюк» намагалася дискредитувати поліцію, зазначив Аваков
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що міністерство зафіксувало співпрацю Служби безпеки України з ультраправими радикалами з С14.
Про це Аваков заявив в інтерв'ю виданню «The Бабель».
Раніше в інтерв'ю виданню «Зеркало недели» Аваков заявив, що СБУ за допомогою «справи Гандзюк» намагалася дискредитувати поліцію. На прохання прокоментувати це, Аваков відповів:
«Голова СБУ Грицак — чесний офіцер, він багато зробив для України. Але у низці випадків ми фіксуємо в СБУ незрозумілі процеси. Що я маю на увазі? Ми несподівано для себе зафіксували співпрацю Служби безпеки і ультраправих радикалів з «С14». Прикриваючись правильними гаслами з вимогами розслідувати справу Гандзюк та у певній зв'язці з працівниками СБУ, «С14» реалізовувала дуже непорядні справи».
Глава МВС додав, що йдеться про мітинг 18 лютого біля МВС, де С14 вимагала, щоб ви Аваков пішов у відставку та «про схожі речі».
«Ми фіксували автомобілі працівників СБУ, які доставляли наочну агітацію для цих «протестувальників-патріотів». Я не виключаю, втім, що це була приватна ініціатива окремих працівників СБУ. Розмова з Грицаком з цього приводу у мене була, але не всяка розмова повинна потрапляти в інтерв'ю», — зазначив Аваков.