Аваков звинуватив СБУ у співпраці із праворадикалами із С14



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Арсен Аваков

СБУ за допомогою «справи Гандзюк» намагалася дискредитувати поліцію, зазначив Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що міністерство зафіксувало співпрацю Служби безпеки України з ультраправими радикалами з С14.

Про це Аваков заявив в інтерв'ю виданню «The Бабель».

Раніше в інтерв'ю виданню «Зеркало недели» Аваков заявив, що СБУ за допомогою «справи Гандзюк» намагалася дискредитувати поліцію. На прохання прокоментувати це, Аваков відповів:

«Голова СБУ Грицак — чесний офіцер, він багато зробив для України. Але у низці випадків ми фіксуємо в СБУ незрозумілі процеси. Що я маю на увазі? Ми несподівано для себе зафіксували співпрацю Служби безпеки і ультраправих радикалів з «С14». Прикриваючись правильними гаслами з вимогами розслідувати справу Гандзюк та у певній зв'язці з працівниками СБУ, «С14» реалізовувала дуже непорядні справи».

Глава МВС додав, що йдеться про мітинг 18 лютого біля МВС, де С14 вимагала, щоб ви Аваков пішов у відставку та «про схожі речі».

«Ми фіксували автомобілі працівників СБУ, які доставляли наочну агітацію для цих «протестувальників-патріотів». Я не виключаю, втім, що це була приватна ініціатива окремих працівників СБУ. Розмова з Грицаком з цього приводу у мене була, але не всяка розмова повинна потрапляти в інтерв'ю», — зазначив Аваков.