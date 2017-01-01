Перші особи держави вшанували пам’ять жертв Голодомору (фоторепортаж)

Українці згадували жертв штучного голоду 30-х років минулого сторіччя

У Києві до 85-х роковин Голодомору пройшли врочисті заходи, у ході яких вшанували загиблих українців під час штучно створеного голоду в 1932-1933 роках. Участь у них взяли вищі посадові особи держави, зокрема, президент Петро Порошенко, прем’єр-міністр Володимир Гройсман, перший віце-спікер Верховної Раді Ірина Геращенко. Глава

Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет

Українці згадували жертв штучного голоду 30-х років минулого сторіччя

У Києві до 85-х роковин Голодомору пройшли врочисті заходи, у ході яких вшанували загиблих українців під час штучно створеного голоду в 1932-1933 роках.

Участь у них взяли вищі посадові особи держави, зокрема, президент Петро Порошенко, прем’єр-міністр Володимир Гройсман, перший віце-спікер Верховної Раді Ірина Геращенко.

Глава держави поклав композицію із колосків та калини до пам'ятного хреста на Михайлівській площі у Києві. Пам'ять загиблих у ті страшні роки Петро Порошенко вшанував ставши на коліно та хвилиною мовчання.

Порошенко підкреслив, що штучний голод, який українці пережили у 1932 – 1933 роках, має всі ознаки геноциду у відповідності до Конвенції ООН 19 грудня 1948 року.

«Щоб на всіх континентах усвідомили, що не визнавати Голодомор так само аморально, як і заперечувати Голокост. І, я думаю, настав час нам самим ухвалити закон про відповідальність за невизнання цих двох безпрецедентно жахливих трагедій. Для чого? Щоб ті, хто житиме після нас, дотримувалися закону України про визнання Голодомору геноцидом українського народу», - додав він.

Також сьогодні о 16:00 пройшла загальнонаціональна акція «Запали свічку».

Раніше сьогодні в Україні хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв Голодоморів.

Нагадаємо, сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів – мільйонів вбитих українців, знищених тоталітарним комуністичним режимом.

День пам’яті жертв Голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада на підставі президентських указів 1998 та 2007 років. У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.