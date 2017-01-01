В Україні хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв Голодомору

В 16:00 стартувала загальнонаціональна акція «Запали свічку»

В Україні 25 листопада хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв Голодоморів. Президент Петро Порошенко бере участь у жалобних заходах у зв'язку з Днем пам'яті жертв голодоморів у Національному музеї «Меморіал жертв Голодоморів», передає «112 Україна». В 16:00 також стартувала загальнонаціональна акція «Запали



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В 16:00 стартувала загальнонаціональна акція «Запали свічку»

В Україні 25 листопада хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв Голодоморів. Президент Петро Порошенко бере участь у жалобних заходах у зв'язку з Днем пам'яті жертв голодоморів у Національному музеї «Меморіал жертв Голодоморів», передає «112 Україна».

В 16:00 також стартувала загальнонаціональна акція «Запали свічку». Українці з різних міст одночасно запалять свічки біля меморіалів пам'яті жертв Голодомору і у вікнах своїх будинків.

Національні пам'ятні заходи розпочалися у Києві о 14:30 біля Меморіалу жертв Голодомору. О 16:00 відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання, під час якої українці запалять свічки біля Меморіалу і на підвіконнях своїх будинків. Голодоморів в ХХ столітті було три: 1921-1923 рр., 1932-1933 років, 1946-1947 рр. При цьому статус Голодомору має тільки геноцид 1932-1933 рр. Події 1921-1923 рр. і 1946-1947 рр. кваліфікуються як масовий голод, геноцидний характер якого поки не доведений.

Голодомор тривав 17 місяців – з квітня 1932 по листопад 1933 року. Дослідники поки остаточно не визначилися з кількістю жертв: називають цифри від 1,8 до 10 мільйонів. Більшість фахівців вважає, що загиблих від голоду - від 3 до 3,5 мільйонів.