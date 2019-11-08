Нацкомісія ініціює спрощення процедури перенесення мобільного номера



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За перші півроку роботи MNP перенесли 30 тис. номерів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) опублікувала результати за перші півроку дії в Україні послуги збереження номера мобільного телефону при зміні оператора (MNP).

Кращим «донором» за послугою перенесення мобільних номерів за даний період став оператор Vodafone Україна, а найкращим «одержувачем» - «Київстар», хоча три місяці тому ситуація була прямо протилежною.

За півроку від оператора Vodafone Україна до інших операторів пішов 12491 абонент: 7987 чоловік в Київстар, 4118 - в lifecell, 318 - в ТриМоб і 68 в Інтертелеком.

У свою чергу Київстар покинули 11797 абонентів: 6514 - в Vodafone, 4989 - в lifecell, 230 - в ТриМоб і 64 в Інтертелеком.

Третій оператор великої трійки lifecell втратив всього 5485 абонентів, велика частина яких пішла в Київстар (3288), а що залишилися - в Vodafone (2093), ТриМоб (83) і Інтертелеком (21).

Всього в рамках послуги MNP було перенесено 30228 мобільних номерів.

Якщо говорити про придбання нових абонентів, то більше всіх придбав Київстар (11420), на другому місці lifecell (9279) і тільки на третьому - Vodafone (8735).

Показово, що з 49223 заяв на отримання послуги були задоволені лише 30228, тобто відсоток успішних заяв становить близько 60%. З огляду на цей факт, НКРЗІ ініціює заходи з розробки проекту змін до «Порядку надання послуг з перенесення абонентських номерів», які будуть спрямовані на спрощення процедури отримання зазначеної послуги.

Нагадаємо, що після численних переносів запуску послуга перенесення номера при зміні мобільного оператора (MNP) в Україні заробила 1 травня 2019 року. Результати після першого місяця дії послуги можна дізнатись за цим посиланням, після двох місяців - з цієї, після трьох - по цій.

Джерело: ITC.ua