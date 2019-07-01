В «Київстарі» оцінили, як вплинув на ринок запуск послуги перенесення номеру



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За два місяці технологією переносу номера скористалось лише кілька тисяч абонентів

На думку президента компанії, перенесення номеру на сьогодні не є фактором конкурентної боротьби

Мобільний оператор «Київстар» не вважає, що впровадження послуги перенесення абонентського номері (MNP) призведе до серйозного переділу абонентів мобільного зв'язку між операторами. Про це заявив президент компанії Олександр Комаров у Львові, відповідаючи на питання кореспондента «Главкому», чи може розвиток мобільного інтернету та поява технології MNP призвести до зміни структури ринку мобільного зв’язку.

«Не думаю, що драматичний переділ ринку взагалі можливий, – вважає Комаров. – Якщо подивитеся на всі динаміки останніх чотирьох-п'яти років в Україні, вони, в принципі, незначні. В Україні висока абонентська лояльність і низький середній чек».

На думку Комарова, перенесення номеру на сьогодні не є фактором конкурентної боротьби. За його словами, за два місяці технологією скористалось лише кілька тисяч абонентів, в той час як «Київстар» підключає щомісяця близько 350 тис. нових абонентів.

З 1 травня 2019 року клієнт будь-якого українського мобільного оператора може звернутися до центру обслуговування іншого оператора і подати заявку про бажання стати його клієнтом, при цьому зберігши свій номер. Як раніше повідомлялося, за перший місяць впровадження послуги MNP нею скористалися майже 6 тис. осіб.

Про те, як скористатися процедурою переносу номера мобільного оператора, читайте в статті Кінець мобільному рабству. Міняємо оператора, не втрачаючи при цьому номер