Кінець мобільному рабству. Міняємо оператора, не втрачаючи при цьому номер

Зміна оператора без втрати номера телефону ось-ось стане реальністю Фото: УНІАН

Як тепер знати, на номер якого оператора телефонуєш?

Сьогодні Україна залишається однією з небагатьох країн у Європі, де нема послуги перенесення мобільного номера. Навіть в інших пострадянських країнах така послуга давно доступна.

В Україні закон про збереження номера ухвалено ще в далекому 2010 році, але досі він не діяв. 2016 року «Главком» вже аналізував історію боротьби з «мобільним рабством» і труднощі, з якими стикалися користувачі та оператори мобільного зв'язку.

Пройшло три роки, і нарешті вітчизняний ринок мобільного зв’язку має перейти новий рубікон. Станеться це за тиждень: 1 травня послуга перенесення мобільного номера (MNP) має запрацювати в Україні.

Зміна оператора без втрати номера телефону ось-ось стане реальністю, і саме тому в користувачів виникає багато запитань, як працюватиме нова функція і як нею скористатися.

Як змінити оператора?

Особисто: Підійти в магазин оператора з паспортом або будь-яким іншим документом, який засвідчує особу.

Онлайн: Зайти в особистий кабінет на сайті свого оператора, заповнити заявку і підтвердити її електронно-цифровим підписом (ЕПЧ). Отримати його можна через «Приватбанк» або будь-який Акредитований центр сертифікації ключів (АЦСК).

Після реєстрації номера потрібно подати заявку на портацію (перенесення номера після зміни оператора) в магазині нового оператора або на його сайті. Потім дозвіл на перенесення номера повинен дати поточний оператор.

Після цього в магазині нового оператора можна отримати нову SIM-карту з колишнім номером телефону.

Яка вартість переходу?

Як повідомляють у «Київстар» і «Vodafone Україна», послуга і нова SIM-карта буде безкоштовною для всіх абонентів. Тариф у нового оператора обирає сам абонент.

Скільки часу триватиме перехід на нового оператора?

У компанії «Vodafone Україна» заявили, що процес перенесення триватиме три робочих дні. У цей час абонент зможе вільно користуватися своїм номером.

«Київстар» повідомляє, що найменший термін переходу — три робочих дні, найбільший — 30 календарних днів. Користувач зможе вибрати зручну для себе дату в цьому діапазоні.

Що буде з грошима, які залишилися на старому рахунку?

Гроші зі старого рахунку автоматично не переносяться на новий під час зміни оператора. Для того, щоб отримати ці гроші, потрібно підійти в магазин старого оператора і подати заяву про це, зазначивши дані банківського рахунку.

Чи можуть відмовити у перенесенні номера?

Відмова можлива у кількох випадках:

номер зареєстрований на іншу людину;

номер не зареєстрований;

у заяві вказані неправдиві або неповні дані;

з минулого перенесення минуло менше 30-ти днів;

абонент подав заявку на перенесення номера відразу декільком операторам.

Як тепер знати, на номер якого оператора телефонуєш?

Перед з'єднанням буде включатися автоматичне голосове повідомлення. Таким чином абонент буде попереджений, що він дзвонить на перенесений номер.

Відповідь на решту запитань щодо переходу до іншого оператора, користувачі можуть отримати на спеціально створеному сайті.

Найбільші мобільні оператори України готові до змін.

«Київстар» підготував свої технічні та інформаційні системи для того, щоб абоненти могли скористатись послугою MNP вже з 1 травня. Однак безперебійність роботи послуги залежить від усіх учасників ринку, як от Адміністратора централізованої бази даних, інших телеком операторів», - коментує ситуацію прес-секретар і піар-менеджер «Київстар» Ірина Леліченко.

Для того, щоб клієнти краще розуміли, як працює нова послуга, компанія розробила сторінку з рекомендаціями.

«Vodafone Україна» продовжує міжоператорське тестування. Окрім того, оператор також запустив спеціальну інформаційну сторінку, де можна дізнатися про особливості переходу, а з запуском послуги - подати заявку.

Lifecell запевняє, що до 1 травня буде готове усе, щоб абоненти могли вільно вибирати оператора і не залежати від номера.

Популярність послуги перенесення номера поки складно спрогнозувати, оскільки це залежить від стратегій усіх операторів. Абоненти звертатимуть увагу на сукупність показників, але звичайно ж, співвідношення ціни і якості гратимуть не останню роль в ухваленні рішення про перехід.

Юлія Козлова, для «Главкома»