Нацрада оскаржить скасування штрафу для телеканалу «Інтер»



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Член Нацради Сергій Костинський Фото Станіслава Груздєва, Главком

У Нацради є 30 днів на те, щоб подати апеляцію

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення подаватиме апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду щодо ситуації з телеканалом «Інтер».

Про це у Facebook повідомив член Нацради Сергій Костинський.

«Вкотре наголошую, що проблема в якісному регулюванні медіапростору полягає не в Нацраді, а в законодавстві, на підставі якого і керуючись яким здійснює свої повноваження регулятор. Законодавство потребує змін. Нацрада — більш широких повноважень. Про суди взагалі мовчу. А рішення першої інстанції, звичайно, оскаржуватимемо в апеляції», - написав він.

Як повідомляв «Главком», Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив повністю позов телеканалу «Інтер» проти Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та скасував призначений Нацрадою штраф у розмірі 4 млн 46 тис. грн (25% ліцензійного збору) за розпалювання ворожнечі концертом до Дня Перемоги 2018 року «Перемога. Одна на всіх».

Суд визнав протиправним і скасував рішення Нацради від 11 липня 2018 року про результати позапланової перевірки телеканалу «Інтер» і розпорядження Нацради від 17 липня 2018 року про усунення порушень законодавства та сплату штрафу.

Повний текст судового рішення оприлюднено 2 липня. Рішення суду ще не набрало законної сили. У Нацради є 30 днів на те, щоб подати апеляцію.