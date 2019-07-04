«Улицы наших городов называют именами фашистских преступников». Канал «Інтер» виграв суд у Нацради хроніки реваншу



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Заставка з концерту «Победа. Одна на всех», який транслювався каналом «Інтер»

Суд не знайшов ознак пропаганди держави-агресора та дискредитації людей, які боролися проти нацистської та радянської окупацій

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов телеканалу «Інтер» до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення і скасував рішення регулятора про результати позапланової виїзної перевірки каналу, усунення порушень законодавства та сплату штрафу на суму 4,04 млн грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення суду від 26 червня.

Суть позову полягала у тому, що 9 травня 2018 року на телеканалі «Інтер» транслювався концерт «Победа. Одна на всех», присвячений Дню Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Під час його трансляції двоє ведучих висловили певні думки, які потім лягли в основу скарг окремих громадян і Київської міської організації партії «Українська Галицька партія» до Служби безпеки України.

Невдоволення викликали такі висловлювання ведучих:

«8 миллионов украинцев погибли от рук фашистских захватчиков - это наша история, это наша генетическая память».

«И сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице, где каждый метр полит кровью наших соотечественников».

«И пусть иногда нам кажется, что все против нас, что мы чужие в своей стране, но это не так: нас много, нас сотни в этом зале и миллионы перед экранами телевизоров».

«Это мы 9 Мая приносим цветы к Вечному огню, это мы каждый год восстанавливаем памятники воинам, которые пали в борьбе с фашизмом, это мы - Украина, которая была оккупирована и победила, несмотря ни на что».

«Мы это помним, мы это знаем».

«Для нас никто не забыт, для нас ничто не забыто».

Акція протесту біля офісу телеканалу «Інтер» у Києві

Після виходу програми 11 травня минулого року Нацрада призначила позапланову виїзну перевірку телеканалу «Інтер» на підставі листа СБУ. За результатами перевірки було складено акт, яким виявлено порушення каналом абзацу 4 пункту 2 статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (не допускаються заклики до розв`язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті) та пункту 1 статті 28 Закону України «Про інформацію» (інформація не може бути використана для закликів до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини).

11 липня Нацрада ухвалила рішення і визнала порушення з боку телеканалу «Інтер» і призначила штраф у розмірі 4,04 млн грн, який необхідно було сплатити до держбюджету протягом місяця.

Натомість «Інтер» пішов до суду, де оскаржив спірні рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Під час розгляду цієї справи суд зауважив, що з’ясування понять «нацизм» та «фашизм», на які посилається представник відповідача, вплив зазначених ідеологій та політичних рухів на історичні процеси в Європі і в Україні не можуть бути предметом дослідження.

Більше того Шостий апеляційний адміністративний суд від 23 січня 2019 року скасував ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 5 листопада 2018 про призначення у справі судової лінгвістичної експертизи усного мовлення з посиланням на можливість надати оцінку висловлюванням ведучих програми.

Однак під час засідання суддя Марина Бояринцева взялася аналізувати висловлювання ведучих «Інтеру» за допомогою одинадцятитомника «Словник української мови», порталу української мови та культури Словник.ua, юридичної енциклопедії та Словника української мови Online.

Таким чином, аналіз, проведений судом, зафіксував відсутність у словах ведучих концерту «Победа. Одна на всех» закликів до будь-чого, глибокого та детального роз`яснення яких-небудь ідей, політичного або релігійного характеру висловлювань, ознак пропаганди держави-агресора, дискредитацію людей, що боролися проти нацистської та радянської окупацій та за незалежність України за ознаками раси або національності тощо. В цілому, промова ведучих була наділена ознаками оціночного судження, які не підлягають спростуванню.

Крім цього, Окружний адмінсуд Києва зазначив, що органам державної влади не варто вважати, що вони є власниками інформації… Адже таким чином створюються умови для поширення цензури та привласнення інформації стосовно висвітлення історичних подій в Україні.

«Враховуючи, що ведучими концерту не було проголошено заклики до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, не подано інформацію до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, з урахуванням багатоаспектності історичних подій участі українців у Другій світовій війні, застосування санкцій до телеканалу, який транслював концерт, передбачених абзацом 4 пункту 2 статті 6 Закону України № 3759-ХІІ від 21.12.1993 «Про телебачення і радіомовлення» та пунктом 1 статті 28 Закону України «Про інформацію» № 2657-ХІІ від 02.10.1992 є неправомірними та такими, що прийняті без додержання законної мети», - дійшов висновків суд.