Нацрада планує заборонити політикам вести програми на телебаченні

«Кожен має займатися своєю справою», вважає голова Нацради

Голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко заявив, що Нацрада має намір заборонити політикам вести програми на телебаченні. Про це він сказав в ефірі «5 каналу». «Ми виходимо з того, що кожен має займатися своєю справою. Журналіст – журналістикою, народний депутат –



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«Кожен має займатися своєю справою», вважає голова Нацради

Голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко заявив, що Нацрада має намір заборонити політикам вести програми на телебаченні.

Про це він сказав в ефірі «5 каналу».

«Ми виходимо з того, що кожен має займатися своєю справою. Журналіст – журналістикою, народний депутат – законодавчими справами , а не міксувати це між собою», - сказав він.

Артеменко додав: «Бо коли політик, наприклад, народний депутат виступає в ефірі, то це, насамперед, я скажу – порушення закону України про політичну рекламу, але в нас закон так чітко не виписаний, його маємо привести до відповідних норм, які існують сьогодні».

Нагадаємо, Нацрада позапланово перевірить «Інтер» та СТБ через новорічні ефіри.

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