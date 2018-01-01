  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Нацрада планує заборонити політикам вести програми на телебаченні

    «Кожен має займатися своєю справою», вважає голова Нацради
    Голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко заявив, що Нацрада має намір заборонити політикам вести програми на телебаченні. Про це він сказав в ефірі «5 каналу». «Ми виходимо з того, що кожен має займатися своєю справою. Журналіст – журналістикою, народний депутат –
    • Сьогодні, 07:49
    • Розсилка
    Телебачення
    Телебачення

    «Кожен має займатися своєю справою», вважає голова Нацради

    Голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко заявив, що Нацрада має намір заборонити політикам вести програми на телебаченні.

    Про це він сказав в ефірі «5 каналу».

    «Ми виходимо з того, що кожен має займатися своєю справою. Журналіст – журналістикою, народний депутат – законодавчими справами , а не міксувати це між собою», - сказав він.

    Артеменко додав: «Бо коли політик, наприклад, народний депутат виступає в ефірі, то це, насамперед, я скажу – порушення закону України про політичну рекламу, але в нас закон так чітко не виписаний, його маємо привести до відповідних норм, які існують сьогодні».

    Нагадаємо, Нацрада позапланово перевірить «Інтер» та СТБ через новорічні ефіри.

    Читайте також матеріал: Рік російської мови на «Інтері», або Як діють квоти

    Читайте також
    телебачення закон політика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ