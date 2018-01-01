Нацрада позапланово перевірить «Інтер» та СТБ через новорічні ефіри

«Інтер» демонстрував фільми за участі Олега Табакова і Валентини Тализіної «Москва сльозам не вірить» і «Іронія долі, або З легкою парою!»

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення України від 11 січня призначила позапланову перевірку телеканалам «Інтер» та СТБ за трансляцію передач за участю осіб зі списку санкцій. Про це повідомляється на офіційному веб-сайті відомства. [READ_MORE] На засіданні Нацради в четвер було ухвалено одноголосне рішення



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Валентина Тализіна у стрічці «Іронія долі, або З легкою парою!».

«Інтер» демонстрував фільми за участі Олега Табакова і Валентини Тализіної «Москва сльозам не вірить» і «Іронія долі, або З легкою парою!»

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення України від 11 січня призначила позапланову перевірку телеканалам «Інтер» та СТБ за трансляцію передач за участю осіб зі списку санкцій. Про це повідомляється на офіційному веб-сайті відомства.

На засіданні Нацради в четвер було ухвалено одноголосне рішення провести виїзні позапланові перевірки телеканалів за результатами моніторингів, які зафіксували в ефірі «Інтера» і СТБ трансляцію програм за участю осіб, внесених Міністерством культури України в перелік осіб, які загрожують національній безпеці України.

Моніторингом Національної ради зафіксовано, що 30.12.2017, 31.12.2017, 01.01.2018 телеканал «Інтер» демонстрував фільми за участі Олега Табакова і Валентини Тализіної «Москва сльозам не вірить» і «Іронія долі, або З легкою парою!».

Регулятор вирішив докладно вивчити питання трансляцій передач, що мають ознаки таких, що не допущені до трансляції на території України, та ухвалить відповідні рішення за результатами позапланових перевірок.

Крім того, Нацрада вирішила призначити позапланову перевірку ТРК «Русское радио Україна» за підсумками моніторингу, який зафіксував в ефірі радіокомпанії недостатні обсяги ведення передач державною мовою.