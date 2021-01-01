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    Надзвичайна подія у Славському. Стала відома точна кількість врятованих туристів

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    У Славському завершилася операція з порятунку людей - Надзвичайна подія у Славському. Стала відома точна кількість врятованих туристів
    У Славському завершилася операція з порятунку людей
    Фото: ДСНС

    Рятувальники зняли з підйомника 74 туристи

    Станом на 16:05 рятувальна операція на гірськолижному курорті у селищі Славське завершена. Рятувальники зняли з крісельного підйомника 74 особи, з яких 13 дітей та три вагітних жінки. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

    Як повідомляв «Главком», 1 січня о 13:35 до ДСНС надійшла інформація, що у с. Славське Сколівського району, внаслідок виходу з ладу трансформаторної підстанції, сталася зупинка крісельного підйомника (канатна дорога). На висоті застрягли 74 туристи.

    Від ДСНС було залучено 16 чол. особового складу та 2 од. техніки. Додатково направлено 11 чол. особового складу та 2 одиниці техніки 2 спеціального центру швидкого реагування міста Дрогобич, ідеться в повідомленні рятувальників.

    Як повідомляв «Главком», напередодні Нового року рятувальники повідомили, що у Карпатах – шторм. Туристам наполегливо рекомендували відмовитися від походу на високогір'я.

    Теги: Карпати (гори) гірські лижі
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