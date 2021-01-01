На курорті в Карпатах надзвичайна подія. Десятки туристів потребують допомоги
У Славському зупинився підйомник. 70 людей застрягли на висоті
Повідомляється, що інформація про надзвичайну подію надійшла о 13:35, а о 14:20 гірсько-рятувальні підрозділи розпочали роботи по зняттю туристів з крісельного підйомника. Всього на підйомнику перебуває близько 70 осіб. Температура повітря 1 градус тепла.
Від ДСНС залучено 16 чол. особового складу та 2 од. техніки. Додатково направлено 11 чол. особового складу та 2 одиниці техніки 2 спеціального центру швидкого реагування міста Дрогобич, ідеться в повідомленні рятувальників.
Як повідомляв «Главком», напередодні Нового року рятувальники повідомили, що у Карпатах – шторм. Туристам наполегливо рекомендували відмовитися від походу на високогір'я.