На курорті в Карпатах надзвичайна подія. Десятки туристів потребують допомоги

У Славському надзвичайна подія. Десятки людей застрягли на висоті

У Славському зупинився підйомник. 70 людей застрягли на висоті

На гірськолижному курорті у селищі Славське Сколівського району, внаслідок виходу з ладу трансформаторної підстанції, сталася зупинка крісельного підйомника (канатна дорога). Працівники об’єкту вживають заходи по підключенню електрогенератора. Про це повідомляє пресслужба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що інформація про надзвичайну подію надійшла о 13:35, а о 14:20 гірсько-рятувальні підрозділи розпочали роботи по зняттю туристів з крісельного підйомника. Всього на підйомнику перебуває близько 70 осіб. Температура повітря 1 градус тепла.

У Славському десятки людей застрягли на підйомнику. Фото: ДСНС

Від ДСНС залучено 16 чол. особового складу та 2 од. техніки. Додатково направлено 11 чол. особового складу та 2 одиниці техніки 2 спеціального центру швидкого реагування міста Дрогобич, ідеться в повідомленні рятувальників.

Як повідомляв «Главком», напередодні Нового року рятувальники повідомили, що у Карпатах – шторм. Туристам наполегливо рекомендували відмовитися від походу на високогір'я.