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    Шторм у Карпатах: рятувальники радять утриматися від походів у гори

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    На горі Піп Іван намерзає крига&nbsp; - Шторм у Карпатах: рятувальники радять утриматися від походів у гори
    На горі Піп Іван намерзає крига 
    Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

    У Карпатах посилюється вітер і погіршується погода

    Рятувальники повідомили, що у Карпатах - шторм. Туристам наполегливо рекомендують відмовитися від походу на високогір'я. Про це повідомила пресслужба Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

    Зазначається, що станом на 10:00 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 10 м), висока вологість (намерзає крига), вітер південний, 22 м/с., температура навколишнього середовища -5°С.

    «Наполегливо рекомендуємо утриматись від виходу у високогір’я!» – наголосили рятувальники.

    Додамо, що сьогодні, 29 грудня, у більшості областей прогнозуються сильні пориви вітру – до 20 м/с, а у Карпатах – до 30 м/с. Температура повітря коливатиметься від +5°C до +13 °C.

    У вівторок, 29 грудня, практично по всій країні - мінлива хмарність. Дощі накриють західні регіони і Черкаси. Місцями - зливи. На решті території - без опадів. Температура вдень підвищиться до +10°, в Криму - до +14°.

    У Києві 29 грудня очікується невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 5-7° тепла. 

    Теги: рятувальники шторм вітер
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