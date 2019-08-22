«Нафтогаз» пропонує населенню закупити газ на зиму за літніми цінами



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Ціна газу для населення за минулі п’ять місяців знизилася на 25%

Компанія пропонує домогосподарствам закуповувати на зиму для своїх потреб до 25 тис. куб. м газу

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» запустила новий продукт «Газовий запас» і пропонує побутовим споживачам купити газ у вересні за низькою літньою ціною і використовувати його протягом опалювального сезону.

Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».

«Ціна газу для населення за минулі п’ять місяців знизилася на 25%. Зараз вона нижча, ніж рік тому. Є ризик, що зимою газ подорожчає, бо на нього збільшується попит. На це вказують і поточні біржові прогнози. Багато наших комерційних клієнтів вже зафіксували свої витрати на газ, передплативши бажані обсяги. Тепер така можливість є і у побутових споживачів. Такий продукт існує на багатьох розвинених ринках», - сказав голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

Побутовий споживач зможе закупити на цих умовах до 25 тис. куб. м газу. Цей обсяг є достатнім для забезпечення потреб домогосподарства протягом усієї зими. Скористатися пропозицією можна буде до 25 вересня.

Відпускна ціна «Нафтогазу» газопостачальним підприємствам (газзбутам) в рамках цього продукту складає 4874,42 грн за тис. куб. м (без ПДВ та вартості транспортування і розподілу).

У «Нафтогазі» наголошують, що участь у цій програмі запропонована усім газопостачальним компаніям України, які обслуговують побутових споживачів.

«Наш новий продукт надає населенню можливість скористатися перевагами ринку природного газу, які досі були доступні лише комерційним споживачам. Він дозволить людям отримати паливо за фіксованою ціною, незалежно від ситуації на ринку. Зараз ми пропонуємо продукт через існуючу мережу газзбутів, щоб до нього отримала доступ максимальна кількість споживачів. Після відкриття ринку газу для населення такий продукт зможуть пропонувати безпосередньо побутовим споживачам і Нафтогаз, і інші гравці ринку», - зазначив Андрій Фаворов, директор дивізіону Інтегрований газ «Нафтогазу».

Для того, щоб скористатись новим продуктом, необхідно звернутись до центру обслуговування клієнтів своєї газопостачальної організації (газзбуту), підписати додаткову угоду до типового договору постачання природного газу, внести попередню оплату і користуватись дешевим газом під час опалювального сезону, сплачуючи лише вартість його транспортування/розподілу, додали у «Нафтогазі».

Раніше «головний енергетик» команди Зеленського Андрій Герус в інтерв’ю «Главкому» відмітив, що після приходу до влади нового президента ціна газу почала стрімко падати.