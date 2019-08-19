У Зеленського тішаться, що після його приходу до влади ціна газу стрімко падає
«Це хороша тенденція», - задоволений Андрій Герус
«Головний енергетик» команди Зеленського, представник президента в Кабінеті міністрів, а також новообраний народний депутат Андрій Герус відмітив, що після приходу до влади нового президента ціна газу почала стрімко падати. Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому».
За словами представника президента в Кабміні, за останні чотири місяці ціна газу для населення знизилась на 25%.
«Це хороша тенденція - ціна на серпень буде нижча, аніж була до минулорічного жовтневого підвищення», - тішиться Герус.
Представник президента в Кабміні зазначає, що наразі ціну на газ для населення вираховують не за формулою «Дюссельдорф +».
«Ніякої формули «Дюссельдорф +» не існує. Навіть раніше до жовтня минулого року, діяла формула, коли враховувалася ціна в Дюссельдорфі плюс доставка, або ціна в Словаччині плюс доставка і вибиралась нижча з цих двох. З огляду на те, що до нас Словаччина ближче, тому доцільніше сказати, що в Україні діяла формула «Словаччина + доставка до України», - зазначає Герус.
«Головний енергетик» команди Зеленського пояснює, що в останні дев’ять місяців така формула не діє, тому що утворення ціни для населення прив’язане до одного з чотирьох видів цін: перша – ціна, що склалася на Українській енергетичній біржі; друга – ціна, за якою «Нафтогаз» продає газ промисловості; третя – ціна, по якій газ імпортується в Україну; четверта – ціна, яка зафіксована в постанові Кабміну.
«З цього набору з чотирьох цифр береться найменша. Але за фактом вона береться або як ціна для промисловості, або як ціна на Українській енергетичній біржі, або як середня ціна розмитнення. Тому ніякої прив’язки до «Дюссельдорф+» тут немає», - наголошує Герус.
Як повідомлялося, наразі собівартість видобутку українського газу - $47 за тисячу кубометрів, ціна ж газу для населення у липні склала 6900 грн/тис. куб. м (еквівалент $265).
Герус каже, що «не бачив розрахунків і думає, що собівартість газу не $47, а близько $100». «Але я б хотів побачити такі розрахунки від людей, які стверджують, що собівартість $47», - зауважує «головний енергетик» команди Зеленського.