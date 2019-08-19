У Зеленського тішаться, що після його приходу до влади ціна газу стрімко падає



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Представник президента в Кабміні зазначає, що наразі ціну на газ для населення вираховують не за формулою «Дюссельдорф +»

«Це хороша тенденція», - задоволений Андрій Герус

«Головний енергетик» команди Зеленського, представник президента в Кабінеті міністрів, а також новообраний народний депутат Андрій Герус відмітив, що після приходу до влади нового президента ціна газу почала стрімко падати. Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому».

За словами представника президента в Кабміні, за останні чотири місяці ціна газу для населення знизилась на 25%.

«Це хороша тенденція - ціна на серпень буде нижча, аніж була до минулорічного жовтневого підвищення», - тішиться Герус.

Представник президента в Кабміні зазначає, що наразі ціну на газ для населення вираховують не за формулою «Дюссельдорф +».

«Ніякої формули «Дюссельдорф +» не існує. Навіть раніше до жовтня минулого року, діяла формула, коли враховувалася ціна в Дюссельдорфі плюс доставка, або ціна в Словаччині плюс доставка і вибиралась нижча з цих двох. З огляду на те, що до нас Словаччина ближче, тому доцільніше сказати, що в Україні діяла формула «Словаччина + доставка до України», - зазначає Герус.

«Головний енергетик» команди Зеленського пояснює, що в останні дев’ять місяців така формула не діє, тому що утворення ціни для населення прив’язане до одного з чотирьох видів цін: перша – ціна, що склалася на Українській енергетичній біржі; друга – ціна, за якою «Нафтогаз» продає газ промисловості; третя – ціна, по якій газ імпортується в Україну; четверта – ціна, яка зафіксована в постанові Кабміну.

«З цього набору з чотирьох цифр береться найменша. Але за фактом вона береться або як ціна для промисловості, або як ціна на Українській енергетичній біржі, або як середня ціна розмитнення. Тому ніякої прив’язки до «Дюссельдорф+» тут немає», - наголошує Герус.

Як повідомлялося, наразі собівартість видобутку українського газу - $47 за тисячу кубометрів, ціна ж газу для населення у липні склала 6900 грн/тис. куб. м (еквівалент $265).

Герус каже, що «не бачив розрахунків і думає, що собівартість газу не $47, а близько $100». «Але я б хотів побачити такі розрахунки від людей, які стверджують, що собівартість $47», - зауважує «головний енергетик» команди Зеленського.

Довідка

Собівартість всього видобутого газу є в аудиторському звіті «Укргазвидобування» за 2018 р, виконаний Deloitte - це 40,6 млрд грн, з яких 25,3 млрд грн – рентна плата. «Собівартість без рентної плати – 15,3 млрд грн. В складі цієї собівартості амортизація складає 9,8 млрд грн. Щоб дізнатися собівартість одиниці видобутку газу, потрібно сумарні витрати по собівартості без ренти розділити на товарний обсяг видобутого газу – на 13,8 млрд куб м (за 2018 р) і тоді отримаємо 1111,16 грн за тис куб м ($42,7). В складі цієї собівартості 63% (це$27) – амортизація, що є джерелом для капітальних інвестицій», - поділився з «Главкомом» колишній директор департаменту економіки «Нафтогазу України» Ярослав Диковицький. $42,7). В складі цієї собівартості 63% (це$27) – амортизація, що є джерелом для капітальних інвестицій», - поділився з «Главкомом» колишній директор департаменту економіки «Нафтогазу України» Ярослав Диковицький.

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