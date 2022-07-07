«Нафтогаз» відмовляється постачати технологічний газ трьом операторам мереж у зоні бойових дій

Вимоги «Нафтогазу» щодо відсутності заборгованості не співмірні з умовами воєнного часу

Газорозподільні компанії звернулися до Кабінету Міністрів та військових цивільних адміністрації

«Нафтогаз України» порушує постанову КМУ і відмовляється постачати технологічний газ трьом Операторам ГРМ, що знаходяться в зоні бойових дій – АТ «Харківгаз», АТ «Харківміськгаз», АТ «Дніпропетровськгаз».

Три українські оператори ГРМ «Харківміськгаз», «Харківгаз» та «Дніпропетровськгаз» можуть втратити спроможність ремонтувати газові мережі та безпечно доставляти газ – попри те, що їхню інфраструктуру постійно знищують російські загарбники.

Так може статися через те, що НАК «Нафтогаз України» не виконує постанову Кабміну №222 від 06.03.2022 р. та позбавив ці компанії можливості купувати технологічний газ за регульованою державою ціною.

Вимоги, які висунув «Нафтогаз», неможливо виконати компаніям, що працюють в зоні бойових дій. Зокрема, НАК вимагає, аби в операторів ГРМ не було заборгованості за постачання технологічного газу в період з 1 березня 2022 року по 30 квітня 2022 року.

Це, нагадаємо, був початок війни, коли тисячі підприємств одномоментно зупинилися, а мільйони українців стали внутрішніми переселенцями або виїхали за межі країни.

Зі свого боку, газорозподільні компанії зробили все, що вимагалося в постанові уряду: підписали та надіслали «Нафтогазу» договори на купівлю-продаж газу, на договірне списання коштів з поточних рахунків та заяву на приєднання до балансуючої групи.

Вимоги «Нафтогазу» щодо відсутності заборгованості не співмірні з умовами воєнного часу. Наразі 40% клієнтів АТ «Харківгаз» знаходяться на тимчасово окупованих територіях Харківської області, ще 20% клієнтів – в районах активних бойових дій. Тому рівень розрахунків за розподіл газу в березні-травні впав до 41%.Обсяг боргів юридичних осіб перед «Харківгазом» складає 102.1 млн грн, зокрема підприємств теплоенергетики – 74.8 млн грн.

«Харківміськгазу» лише одне комунальне підприємство «Харківські теплові мережі» винно понад 138 млн грн, а загальний борг тепловиків досяг 342 млн грн. Це в майже в вісім разів більше, ніж борг АТ «Харківміськгаз» перед ТОВ «ГПК «Нафтогаз України».

Третій компанії – «Дніпропетровськгазу» – заборгували 518 млн грн, зокрема борг АТ «Дніпроазот» – 470 млн грн (це майже в п’ять разів більше, ніж борг «Дніпропетровськгазу» «Нафтогазу»).

Газорозподільні компанії звернулися до Кабінету Міністрів, НКРЕКП та військових цивільних адміністрації з проханням втрутитись в ситуацію, посприявши підписанню відповідних договорів з ТОВ «ГПК Нафтогаз України» та реструктуризації боргів або відстрочки розрахунків по них до кінця бойових дій на території регіонів. Це дасть змогу забезпечити газорозподільні компанії ресурсом, необхідним для стабільного та безпечного газопостачання споживачам Харківської та Дніпропетровської областей.