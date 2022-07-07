Україні вже потрібно відбудовувати 400 шкіл та 600 садочків

Відбудова держави потребує нових стандартів та гарантій прозорості – Кирило Тимошенко

Уряд планує розпочати максимально швидке відновлення критично необхідної соціальної інфраструктури.

Як заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, вже зараз на деокупованих територіях необхідно оперативно відбудувати майже 40 тис. об'єктів, серед яких – 400 шкіл, 600 садочків та лікарень, а також об'єкти водо-, газо-, тепло- та електропостачання. Решта об'єктів – житлова інфраструктура.

«Щоб наші люди могли повернутися до своїх домівок та отримувати освітні, медичні послуги та послуги ЖКГ. Це те, що потрібно робити негайно», – наголосив він і додав, що внаслідок російського вторгнення багато міст та об'єктів інфраструктури в нашій країні зруйновано, тисячі українців загинули, а мільйони були вимушені залишити свої домівки.

Паралельно триває робота над довгостроковим проектом відновлення та трансформації Української держави в сучасну, сильну, європейську та комфортну країну.

Як проінформував заступник керівника Офісу Президента, попередня оцінка втрат України від російської агресії наразі перевищує $700 млрд, і ця цифра зростає, адже війна триває.

Кирило Тимошенко також зазначив, що під час відбудови країни буде реалізовано найкращий світовий досвід. «Основні принципи – це безпека, технологічність, дотримання екологічних стандартів, запровадження «зелених» технологій, безбар'єрність, прозорість», – сказав заступник керівника Офісу Президента.

Нагадаємо, уряд України презентував Fast Recovery план на конференції в Лугано.

«За дорученням Президента України Володимир Зеленський та керівника Офісу Президента Андрій Єрмак Офіс Президента розробив Fast Recovery план оперативної відбудови соціальної інфраструктури України», – заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.