Споживачі газу матимуть борги перед «Нафтогазом»: про що йдеться

Постачальники мали передбачити свою нездатність продовжувати постачання газу і завчасно повідомити про це всіх споживачів

Тисячі споживачів будуть винні «Нафтогазу»

У червні більше 1,3 млн споживачів газу були «заднім числом» переведені до нового постачальника – «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України». Про це повідомили в «Нафтогаз України» у Facebook.

5 липня компанія отримала інформацію про те, що Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) переніс усі відбори газу побутових споживачів «КиївГазЕнерджи», ТОВ «Лубнигаз-трейдинг», ТОВ «Газ Ресурс Компані», ТОВ «Тернопільміськгаз», ТОВ «Уманьгаз Збут» і ТОВ «Черкасигаз Збут», починаючи з травня, на «Нафтогаз України».

«Це вже друге подібне рішення ОГТСУ за останній місяць, яке ухвалено заднім числом без нашого відома та погодження», – повідомили в компанії.

За інформацією пресслужби, у червні 1,3 млн клієнтів, які раніше отримували газ від зазначених постачальників були переведені на постачальника «останньої надії» (ПОН), функцію якого виконує «Нафтогаз України».

Таким чином, споживачі вже заплатили гроші попередньому постачальнику, а отже, матимуть борг перед новим – «Нафтогаз України».

«Ми розуміємо, що клієнти цих компаній проводили розрахунок за попередній період з вищезгаданими компаніями, проте з огляду на рішення ОГТСУ поставку газу за травень та червень 2022 року здійснював «Нафтогаз», – повідомили в компанії.

У «Нафтогазі» зазначили, що, згідно з постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року №2496, попередні постачальники мали передбачити свою нездатність продовжувати постачання природного газу і завчасно (не пізніше ніж через три робочі дні після дня, коли стало відомо про відповідні обставини) повідомити про це всіх споживачів.

Нагадаємо, з 1 травня понад 8 млн користувачів газу у 15 областях України переведені в обслуговування "Нафтогаз України" через те, що місцеві газові компанії не змогли виконувати свої функції.

Про переведення споживачів в обслуговування «Нафтогазу» з 1 травня споживачі дізналися тільки після 20 червня, оскільки це переведення також відбулось «заднім числом».

Багато споживачів вже сплатили за травень попередньому постачальнику, а тому мають заборгованість за той же період перед новим постачальником.

У «Нафтогазі» радять звертатись до попередніх постачальників із заявою про повернення переплачених коштів.

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