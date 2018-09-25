«Нафтогаз» звітував про готовність до опалювального сезону
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Наразі у сховища закачали близько 15,9 мільярда кубометрів газу
Наразі в підземних газових сховищах України достатньо запасів газу для того, аби пройти опалювальний сезон.
Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».
Там зазначають, що наразі у газові сховища закачали близько 15,9 мільярда кубометрів газу.
«Якщо в підземці (у підземних сховищах — ред.) буде закачано 16 або 16,1 млрд кубометрів газу, це призведе то того, що у нас буде суттєвий резерв на початок опалювального сезону», — повідомили у компанії.
Напередодні «Нафтогаз» підвищив ціни для промисловості майже на 10%.
У середині вересня голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв заявив, що Україна і МВФ досягли домовленості щодо цін на газ.