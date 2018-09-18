Україна і МВФ досягли домовленості щодо цін на газ - Коболєв



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Коболєв: інформація про те, що на першому етапі ціни на газ для населення підвищиться одразу на 25% можуть не відповідати дійсності

Уряд України та місія Міжнародного валютного фонду досягли домовленості щодо підвищення цін на газ для населення, відповідно до якої вони будуть поступово зростати та вийдуть на ринковий рівень до 2020 року.

Про це повідомив голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв, передає «Інтерфакс-Україна».

«Є попередній компроміс, який уряд досяг з місією МВФ. Темпи наразі уточнюються», — заявив Коболєв.

Він також додав, що інформація, поширена деякими ЗМІ, про те, що на першому етапі ціни на газ для населення підвищиться одразу на 25% можуть не відповідати дійсності

Зазначимо, що наразі уряд намагається залучити 5 транш програми макрофінансування МВФ у розмірі майже 2 мільярди доларів. Кошти необхідні для підтримання фінансової стабільності України та уникнення настання технічного дефолту — ситуації, коли Україна не зможе розрахуватись за кредитними зобов’язаннями.

Нагадаємо, що наразі співпраця з Міжнародним валютним фондом не відбувається через відсутність компромісу з ключових вимог фонду до України для отримання траншу. А саме, мова йде про підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня, а також про збалансування державного бюджету України так, щоб дефіцит не перевищував 2,5% від ВВП.

Напередодні уряд відклав рішення про підвищення цін на газ для населення до жовтня 2018 року. При цьому, уже дав доручення Мінфіну розпочати технічну підготовку до отримання траншу МВФ. Місія Міжнародного валютного фонду відвідає Київ у період з 6 по 19 вересня.