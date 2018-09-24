«Нафтогаз» підвищив ціни для промисловості майже на 10%



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Нафтогаз» пропонує газ у жовтні за ціною 11 199,00 - 12 155,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ)

«Нафтогаз» встановив ціни на природний газ для промислових споживачів у жовтні на рівні 11,2 -12,2 тис. гривень за тисячу кубометрів (без ПДВ), що на 9,4-9,7% більше порівняно з цінами вересня.

Про це повідомляє департамент з корпоративних комунікацій Нафтогазу.

«НАК «Нафтогаз України» опублікувала цінові пропозиції на природний газ, які діятимуть з 1 жовтня 2018 року, для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання. Запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані у залежності від обсягів закупівлі та умов оплати», - йдеться у повідомленні.

Залежно від цих показників, «Нафтогаз» пропонує газ у жовтні за ціною 11 199,00 - 12 155,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ).

Зазначається, що, порівняно з вереснем, у жовтні ціни збільшено на 9,4-9,7%.

Із детальними умовами комерційної пропозиції «Нафтогазу» можна ознайомитись на сайті компанії.

У Нафтогазі нагадують, що з 1 жовтня 2015 року введено в дію закон України «Про ринок природного газу», яким передбачено, що постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених цим законом. Так, з метою забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, на суб'єктів ринку природного газу у виключних випадках та на визначений строк можуть покладатися спеціальні обов'язки в обсязі та на умовах, визначених Кабінетом міністрів України.

Відповідно до Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 22.03.2017 №187 (зі змінами), «Нафтогаз» здійснює постачання природного газу для побутових споживачів за ціною 4 942 грн/тис. куб. м (без ПДВ).