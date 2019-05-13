Наєв заявив, що бойовики планують наступ на ЗСУ на 10 напрямках



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Українські військові відстежують загрозливі ділянки кордону Луганської області і Росії, Азовського моря

На Донбасі на лінії зіткнення наразі є понад десять загрозливих напрямків, на яких бойовики планують наступ

Про це заявив екс-командувач Операції об'єднаних сил Сергій Наєв.

Наєва запитали, чи готуються з боку ворога рішучі наступальні дії.

«Безпосередні плани такі у ворога є. Ми знаємо загрозливі напрямки на лінії зіткнення, і таких напрямків понад десять. Ми передбачаємо дії у відповідь - на цих напрямках всі засоби постійно готові реагувати. Також ми відстежуємо загрозливі ділянки кордону Луганської області і Росії, Азовського моря в межах ООС. В усіх цих напрямках готові реагувати на активні дії ворога», - сказав Наєв.

Нагадаємо, відповідаючи на запитання, скільки часу займе визволення окупованих територій, він зазначив: «Безпосередньо на військову дію піде дуже мало часу — менше доби. Головне в такому випадку — дуже швидка дія, щоб дійти до українського кордону і там закріпитись».

Джерело: ТСН