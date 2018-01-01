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    Наливайченко розповів, що Майдан розстрілювали росіяни

    Він підкреслює, що мітингувальникии були на Майдані без зброї
    Екс-глава Служби безпеки України Валентин Наливайченко каже, що бачив російських спецпризначенців на Майдані у 2014 році, і бачив, як на російські шеврони одягли українську спецформу. Про це він сказав під час допиту у справі про державну зраду екс-президента Януковича в Оболонському суді Києва. «Я підтверджую, що серед них знаходились
    • Сьогодні, 14:44
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    Валентин Наливайченко
    Валентин Наливайченко

    Він підкреслює, що мітингувальникии були на Майдані без зброї

    Екс-глава Служби безпеки України Валентин Наливайченко каже, що бачив російських спецпризначенців на Майдані у 2014 році, і бачив, як на російські шеврони одягли українську спецформу.

    Про це він сказав під час допиту у справі про державну зраду екс-президента Януковича в Оболонському суді Києва.

    «Я підтверджую, що серед них знаходились переодягнені спецпризначенці з Російської Федерації. Вони збирались біля Жовтневого палацу. Шеврони російські накривали зверху українським спецодягом, який видавався за розпорядженням вашого підзахисного керівником внутрішніх справ на той час Захарченком (Віталієм – ред.)», - заявив Наливайченко.  

    Нагадаємо, раніше він заявив, що підготовчий етап агресії Росії проти України почався з обранням Віктора Януковича президентом України ще на початку 2010 року. 

    СБУ суд Небесна сотня (Євромайдан) допит
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