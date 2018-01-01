Екс-глава СБУ розповів, коли почався підготовчий етап агресії РФ проти України

З приходом до влади Януковича і його силовиків розпочалася підготовча фаза агресії

Підготовчий етап агресії Росії проти України почався з обранням Віктора Януковича президентом України ще на початку 2010 року. Про це під час допиту в Оболонському райсуді заявив екс-глава Служби безпеки України Валентин Наливайченко. За його словами, ще в 2009 році ним було вислано всіх офіцерів ФСБ Росії з Криму, «свідомо розуміючи, що



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Екс-глава СБУ Валентин Наливайченко дав свідчення у суді щодо справи про держзраду Віктора Януковича

З приходом до влади Януковича і його силовиків розпочалася підготовча фаза агресії

Підготовчий етап агресії Росії проти України почався з обранням Віктора Януковича президентом України ще на початку 2010 року. Про це під час допиту в Оболонському райсуді заявив екс-глава Служби безпеки України Валентин Наливайченко.

За його словами, ще в 2009 році ним було вислано всіх офіцерів ФСБ Росії з Криму, «свідомо розуміючи, що спецслужби іноземної держави - це авангард майбутньої агресії».

«З приходом до влади Януковича і його силовиків, на моє переконання, розпочалася підготовча фаза агресії, ще на початку 2010 року. Означає це, перше: Янукович і нові керівники силового блоку повернули ФСБ Росії в Крим. Друге - на посади в керівні органи СБУ і центральний апарат призначалися виключно особи, які знаходилися або під впливом спецслужб Росії, або напряму співпрацювали, але співпрацювали не в рамках, передбачених законодавством України, а співпрацювали в рамках підготовки подальшої окупації і агресії в АРК і на іншій території України», - сказав Наливайченко.

Він також повідомив, що востаннє бачив Януковича на його інавгурації.

Як відомо, сьогодні суд також допитав колишнього радника постійного представника України при ООН Андрія Цимбалюка.

Нагадаємо, 25 січня під час судового засідання було допитано народного депутата Рефата Чубарова та двох співробітників Управління державної охорони, які супроводжували Януковича під час втечі з Києва до Криму у лютому 2014 року.

18 січня на засіданні заслухали свідків обвинувачення - колишніх охоронців Януковича, які бачили, як він утікав у Росію.

17 січня у суді в якості свідка зі сторони обвинувачення був допитаний екс-глава МЗС України, посол України в Польщі Андрій Дещиця.

24 січня голова Верховної Ради Андрій Парубій під час допиту у справі Януковича заявив, що Росія заздалегідь ретельно готувала кілька планів розхитування ситуації в Україні, в тому числі і вторгнення на територію нашої держави.

Як відомо, 29 червня Оболонський районний суд ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо Януковича. ГПУ підозрює Януковича у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 («Державна зрада»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 («Пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 («Пособництво у веденні агресивної війни») Кримінального кодексу України.

Януковичу інкримінують вчинення державної зради 1 березня 2014 року, коли він звернувся з письмовою заявою до президента Росії з проханням використовувати російські війська на території України. Згодом це призвело до втрати Україною Криму та об'єктів держвласності на суму понад 1,080 трлн грн.

Влітку Янукович заявив, що не має наміру більше брати участь в судовому процесі у справі про держзраду і відкликає своїх захисників. Після цього у справі кілька разів змінювалися державні адвокати.

Джерело: Укрінформ