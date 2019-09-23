  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Нападника на Найєма затримали, і сьогодні суд збереться для його арешту

    • Розсилка
    <p>Напад на Найєма через інцидент на дорозі було скоєно 30 квітня 2018 року в центрі Києва</p> - Нападника на Найєма затримали, і сьогодні суд збереться для його арешту

    Напад на Найєма через інцидент на дорозі було скоєно 30 квітня 2018 року в центрі Києва

    «О 18:00 буде судове засідання за клопотанням прокуратури міста Києва про застосування раніше обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - повідомив Масі Найєм

    Одного із нападників на екснардепа Мустафу Найєма Магомеда-Аміна Саітова затримали, і 23 вересня у Києві відбудеться судове засідання щодо застосування стосовно затриманого раніше обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Про це 23 вересня повідомив у Facebook адвокат Масі Найєм.

    «Нападник на мого брата, Саітов Магомед-Амін, наразі знаходиться в Україні. Його затримали, і сьогодні о 18:00 буде судове засідання за клопотанням прокуратури міста Києва про застосування раніше обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - повідомив Масі Найєм.

    Як відомо, раніше брат ексдепутата Мустафи Найєма написав у соцмережі, що Саітов повернувся до України.

    Нагадаємо, напад на Найєма через інцидент на дорозі було скоєно 30 квітня 2018 року в центрі Києва.

    З’явилося відео з камери спостереження, на якому видно, як один із підозрюваних накинувся на Найєма.

    Шевченківський районний суд Києва відмовив в продовженні арешту Саітова Магомед-Аміна Абубакаровича, підозрюваного у здійсненні хуліганських дій стосовно Найєма (за ч.2 ст.296, ч.1 ст.122 КК України).

    Суд в Азербайджані відпустив підозрюваного у побитті Найєма під особисте зобов’язання.

    Читайте також
    Мустафа Найєм суд кримінал депутат напад поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ