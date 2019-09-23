Нападника на Найєма затримали, і сьогодні суд збереться для його арешту



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Напад на Найєма через інцидент на дорозі було скоєно 30 квітня 2018 року в центрі Києва

«О 18:00 буде судове засідання за клопотанням прокуратури міста Києва про застосування раніше обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - повідомив Масі Найєм

Одного із нападників на екснардепа Мустафу Найєма Магомеда-Аміна Саітова затримали, і 23 вересня у Києві відбудеться судове засідання щодо застосування стосовно затриманого раніше обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Про це 23 вересня повідомив у Facebook адвокат Масі Найєм.

«Нападник на мого брата, Саітов Магомед-Амін, наразі знаходиться в Україні. Його затримали, і сьогодні о 18:00 буде судове засідання за клопотанням прокуратури міста Києва про застосування раніше обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - повідомив Масі Найєм.

Як відомо, раніше брат ексдепутата Мустафи Найєма написав у соцмережі, що Саітов повернувся до України.

Нагадаємо, напад на Найєма через інцидент на дорозі було скоєно 30 квітня 2018 року в центрі Києва.

З’явилося відео з камери спостереження, на якому видно, як один із підозрюваних накинувся на Найєма.

Шевченківський районний суд Києва відмовив в продовженні арешту Саітова Магомед-Аміна Абубакаровича, підозрюваного у здійсненні хуліганських дій стосовно Найєма (за ч.2 ст.296, ч.1 ст.122 КК України).

Суд в Азербайджані відпустив підозрюваного у побитті Найєма під особисте зобов’язання.