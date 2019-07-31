Нападники нанесли «Укрінформу» збитки на 500 тисяч грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На численні заклики не чинити вандалізму та не ламати дороговартісну техніку нападники не реагували

Після атаки на «Укрінформ» п’ятеро працівників зверталися за медичною допомогою, двох із них направили на судово-медичну експертизу

Сума збитків після нападу молодиків на «Укрінформ», де 30 липня проходила пресконференція, присвячена ймовірним фальсифікаціям в окрузі №50 у Покровську на Донеччині, перевищує 500 тис. грн. За медичною допомогою зверталося п’ять працівників інформагентства.

Про це повідомляється на сайті Національної спілки журналістів України.

«З ладу виведено конференц-систему вартістю 500 тис. грн. У Національній спілці журналістів засуджують грубу атаку на співробітників провідного інформагентства країни та вимагають покарання для нападників», - говориться у повідомленні.

Один із постраждалих працівників «Укрінформу» Роман Храбров розповів, що «на нього напали зі спини і дуже сильно схопили за плече, в якому раніше була зламана ключиця і нині стоїть металева пластина».

За його словами, на численні заклики не чинити вандалізму та не ламати дороговартісну техніку, що належить державі, ніхто не реагував.

«Троє молодиків напали на мого колегу – Павла Негрея і почали бити. Звісно, кинувся йому на допомогу і тут знову отримав у вже травмоване плече. Вже після сутички відчув, що плече німіє, хвилювався, щоб не пошкодився імплант, тому теж звернувся до лікарів зі швидкої, які приїхали на виклик», - повідомив Храбров.

Він додав, що його колега після нападу мав крововилив в оці.

Зараз Негрей перебуває на лікарняному, після нападу у нього дуже травмоване ліве око та численні синці, гематоми й забиття по всьому тілу. Зокрема, синець на горлі, який утворився після того, як один із нападників, прориваючись до пресцентру, почав душити чоловіка.

«Ледь гортань не зламали, відпустили лише коли вибили двері й увірвалися до пресцентру. На мене практично одразу накинулося кілька молодиків, адже не пускав їх до приміщення, за яке несу відповідальність. Били по ногах, спині, обличчю, по голові», - розповів постраждалий.

Керівник пресцентру Сергій Сай-Боднар заявив, що після атаки на «Укрінформ» п’ятеро працівників зверталися за медичною допомогою, двох із них направили на судово-медичну експертизу. За заявою Павла Негрея відкрито кримінальне провадження.

Як повідомлялося, у вівторок, 30 липня, в «Укрінформі» молодики у футболках організації «Традиція і порядок» зірвали пресконференцію, присвячену ймовірним фальсифікаціям в окрузі №50 у Покровську на Донеччині.

Близько десятка молодиків увірвались в пресцентр «Укрінформу», поламали двері і закидали яйцями кандидата в депутати по 50-му округу Андрія Аксьонова.

Поліція, яка не втручалась в конфлікт, повідомила, що затримали двох учасників нападу.