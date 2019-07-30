В «Укрінформі» молодики увірвались на пресконференцію і закидали яйцями кандидата в депутати (фото)



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Представники організації «Традиція і порядок» закидали яйцями мера Добропілля

Молоді люди виступали проти мера Добропілля Андрія Аксьонова

Сьогодні в «Укрінформі» близько 10 молодиків в футболках з написами «Традиція і порядок» увірвались на пресконференцію, яка була присвячена виборам на 50-му округу в Донецькій області.

Сама пресконференція тривала 10 хвилин. Потім почали виламувати двері до зали, а коли увірвались в зал, закидали яйцями учасника заходу Андрія Аксьонова.

При цьому молодики викрикували «Геть сепаратиста Аксьонова!».

Потім активісти оточили Аксьонова і вимагали відповідей на запитання. Серед іншого - чому він наказував зняти українську символіку в Добропіллі, та чи є в нього російський паспорт.

Поліція прибула на місце десь через 10-15 хвилин, але не втручалась у конфлікт, хоча активісти поламали деяке обладнання пресцентру, а в Аксьонова вся сорочка була мокра від яєць.

Поліція вирішила не ставати між сторонами, а чекала біля поламаних дверей, поки активісти закінчать свою акцію

Уся ця акція «Традиції і порядку» тривала близько 20 хвилин. Потім активісти спокійно залишили пресцентр.

Після того, як активісти пішли, Аксьонов заявив, що ніякого інциденту він не бачить. «Все у робочому режимі. Ми так вже чотири роки живемо. Нічим не здивували», - сказав мер Добропілля, закликаючи більше звертати увагу на те, що відбувається в ОВК №50.

Мер Добропілля Андрій Аксьонов

Нагадаємо, сьогодні на 16:00 в «Укрінформі» була запланована пресконференція на тему: «Фальсифікації на виборах у 50 окрузі (Донецька область): зникли протоколи і члени ОВК». Її організував мер Добропілля Андрій Аксьонов, який поступився переможцю на цьому окрузі Руслану Требушкіну (Опозиційний блок) майже в 200 голосів.

Також у пресконференції брав участь ще один кандидат в депутати Сергій Кошуков (Європейська Солідарність), який заявляв, що у нього вкрали 500 голосів.

Результати виборів в окрузі №50