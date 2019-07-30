Розгром пресцентру в «Укрінформі»: поліція доставила до відділу двох активістів



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На вулиці поліція вже потискала руку учаснику «Традиції і порядок», який звинувачував Аксьонова в сепаратизмі і закидав його яйцями

Двоє активістів з «Традиції і порядок» дають пояснення поліції

Сьогодні близько десятка активістів з «Традиції і порядок» увірвались в пресцентр «Укрінформу», поламали двері і закидали яйцями кандидата в депутати по 50-му округу Андрія Аксьонова.

Поліція, яка не втручалась в конфлікт, повідомила, що затримали двох учасників події.

Двох активних учасників події затримали та доставили до відділу поліції. На даний час вони надають пояснення, йдеться в повідомленні столичної поліції.

Сам інцидент розпочався о 16:12. На відео видно, що близько 16:25 в дверях стояв співробітник Нацполіції і спостерігав за тим, що відбувається.

Хоча в поліції заявляють, що повідомлення про бійку їм надійшло близько 16:30.

«За вказаною адресою негайно прибули екіпажі патрульних і наряд спецпризначенців. Правоохоронці встановили, що у приміщення забігли невідомі, почали конфліктувати з присутніми, кидали яйця, а потім розбили вхідні двері та втекли», - описує подію пресслужба столичної поліції.

Правоохоронці опитують свідків і очевидців інциденту. Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації даної події.

Лідер «Традиції і порядок» Богдан Ходаковський в Facebook написав, що «активісти увійшли до зали» пресцентру. Він приніс вибачення колективу «Укрінформу» за «емоційність нашого протесту», а також наполегливо порадив інформагентству «не вести справи з людьми, на совісті яких кров українських солдат».