Нардеп Дубінський пропонує готівковий обмін валюти обкласти податком на розвиток спорту



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Депутат зауважує, якщо валюта розміщується на поточному/картковому/віртуальному рахунку - обмін проводиться без комісії, якщо ж обмін іде в готівковій формі - платите податки до бюджету

Депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський пропонує парламенту запровадити 1%-й збір із готівки валютообмінних операцій на розвиток спорту.

Про це йдеться в законопроєкті №2208, зареєстрованому в парламенті 3 жовтня.

Проєктом закону передбачено внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження загальнодержавного збору на розвиток спорту за операціями купівлі іноземної валюти в готівковій формі відповідно до загальних принципів установлення податків і зборів, передбачених цим кодексом.

Законопроєктом також передбачено встановлення відповідальності платників збору за здійснення операцій із купівлі іноземної валюти в готівковій формі без видачі розрахункових документів.

«Вважаю, що при запровадженні чека з кожної касової операції (законопроєкт 1053-1) + жорсткі санкції за його невидачу (1073-1) - потрібно створювати стимули для обміну валют у безготівковій формі. Тобто, якщо валюта розміщується на поточному/картковому/віртуальному рахунку - обмін проводиться без комісії. Якщо ж обмін іде в готівковій формі - платите податки до бюджету. На розвиток спорту», - написав Дубінський у Facebook.

Нагадаємо, у грудні 2016 року Рада скасувала збір до пенсійного фонду 2% від валютообмінних операцій.