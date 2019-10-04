«Продай свої машини». Керівництво «Слуги народу» відповіло депутату, який проти співпраці з МВФ



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Арахамія запропонував Дубінському продати свій автопарк Фото: УНІАН

У свою чергу Дубінський, коментуючи пропозицію Арахамії, підкреслив: «Тепер вам зрозумілий інтелектуальний рівень парламентської дискусії у фракції?»

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія відреагував на натяк нардепа Дубінського про залежність нинішньої влади від прямих вказівок МВФ, запропонувавши тому продати свої авто і дати державі позику замість Міжнародного валютного фонду.

«Пан Дубінський хоче профінансувати транш (МВФ - ред.) за свій рахунок... Виглядає так, ніби так. У нього автопарк великий, я чув. Думаю, він продасть машини і дасть державі позику замість МВФ, і все буде нормально... Я просто чекаю, коли він продасть свої автомобілі, і передасть це на спеціалізований рахунок держбюджету, і ми скажемо МВФ «до побачення!» - сказав Арахамія в кулуарах парламенту сьогодні, 4 жовтня.

У свою чергу Дубінський у соцмережі прокоментував слова Арахамії.

«В принципі, тепер вам зрозумілий інтелектуальний рівень парламентської дискусії у фракції?» - іронічно написав нардеп у своєму Facebook.

Як відомо, раніше народний депутат з фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський запропонував перейменувати партію в «Слугу МВФ».