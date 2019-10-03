Черговий скандал у «Слузі народу». Депутат обурений діями спікера Разумкова



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Олександр Дубінський вважає, якщо Гонтареву і Ко прийнято рішення не чіпати, то Порошенку точно можна не хвилюватися

Разумков вилучив з порядку денного питання про створення ТСК, що розслідуватиме діяльність керівництва Нацбанку та Фонду гарантування вкладів - нардеп

Народний депутата з фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський обурився діями спікера парламенту Дмитра Разумкова через вилучення з порядку денного питання про створення тимчасової слідчої комісії (ТСК), що розслідуватиме діяльність керівництва Нацбанку та Фонду гарантування вкладів за 2014-2019 роки.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Нардеп зазначив, що запитав на фракції хто прийняв таке рішення.

«Отримав таку відповідь: «Рішення прийнято Кабінетом міністрів та Офісом президента після консультацій з МВФ», - зауважив Дубінський.

Водночас політик наголосив, що «не отримав відповіді на питання, навіщо нам все вищезгадані органи, якщо всі рішення тепер приймаються в МВФ?»

Далі Дубінський припустив: «Але тепер здогадуюся, якщо Гонтареву і Ко прийнято рішення не чіпати, то Порошенку точно можна не хвилюватися».

Користувачі соцмереж вже запитують Дубінського, чи не перейшов він до опозиції.

Як повідомлялося, вчора, 2 жовтня, нардеп від «Слуги народу», Дубінський обурений вчинком Зеленського (фото). Він розкритикував президента Володимира Зеленського за спільне фото з главою НБУ та його заступницею.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро має намір допитати голову Національного банку Якова Смолія у справі про недекларування майна.

Як відомо, голова Держбюро розслідувань Роман Труба повідомив, що Порошенко фігурує у 12 справах ДБР. В усіх справах процесуальний статус експрезидента – свідок.