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    Суспільство

    Черговий скандал у «Слузі народу». Депутат обурений діями спікера Разумкова

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    Олександр&nbsp;Дубінський&nbsp; вважає, якщо Гонтареву і Ко прийнято рішення не чіпати, то Порошенку точно можна не хвилюватися - Черговий скандал у «Слузі народу». Депутат обурений діями спікера Разумкова
    Олександр Дубінський  вважає, якщо Гонтареву і Ко прийнято рішення не чіпати, то Порошенку точно можна не хвилюватися

    Разумков вилучив з порядку денного питання про створення ТСК, що розслідуватиме діяльність керівництва Нацбанку та Фонду гарантування вкладів - нардеп

    Народний депутата з фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський обурився діями спікера парламенту Дмитра Разумкова через вилучення з порядку денного питання про створення тимчасової слідчої комісії (ТСК), що розслідуватиме діяльність керівництва Нацбанку та Фонду гарантування вкладів за 2014-2019 роки.

    Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    Нардеп зазначив, що запитав на фракції хто прийняв таке рішення.

    «Отримав таку відповідь: «Рішення прийнято Кабінетом міністрів та Офісом президента після консультацій з МВФ», - зауважив Дубінський.

    Водночас політик наголосив, що «не отримав відповіді на питання, навіщо нам все вищезгадані органи, якщо всі рішення тепер приймаються в МВФ?»

    Далі Дубінський припустив: «Але тепер здогадуюся, якщо Гонтареву і Ко прийнято рішення не чіпати, то Порошенку точно можна не хвилюватися».

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    Користувачі соцмереж вже запитують Дубінського, чи не перейшов він до опозиції.

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    Як повідомлялося, вчора, 2 жовтня, нардеп від «Слуги народу», Дубінський  обурений вчинком Зеленського (фото). Він розкритикував президента Володимира Зеленського за спільне фото з главою НБУ та його заступницею.

    Нагадаємо,  Національне антикорупційне бюро має намір допитати голову Національного банку Якова Смолія у справі про недекларування майна. 

    Як відомо, голова Держбюро розслідувань Роман Труба повідомив, що Порошенко фігурує у 12 справах ДБР. В усіх справах процесуальний статус експрезидента – свідок.

    Петро Порошенко ТСК МВФ Національний банк депутат скандал Facebook Роман Труба Олександр Дубінський
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