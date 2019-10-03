Нардеп зі «Слуги народу» прозрів від дій нового уряду і пропонує перейменувати партію в «Слуга МВФ»



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Нардеп з фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський

Дубінський придумав нову назву для партії

Народний депутат з фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський знову відзначився через свої висловлювання. Тепер нардеп пропонує перейменувати партію в «Слугу МВФ». Відповідну пропозицію він розмістив на своїй сторінці у «Фейсбук».

Раніше Дубінський обурився діями спікера парламенту Дмитра Разумкова через вилучення з порядку денного питання про створення тимчасової слідчої комісії (ТСК), що розслідуватиме діяльність керівництва Нацбанку та Фонду гарантування вкладів за 2014-2019 роки.

«Отримав таку відповідь: «Рішення прийнято Кабінетом міністрів та Офісом президента після консультацій з МВФ», - зауважив Дубінський.

Водночас політик наголосив, що «не отримав відповіді на питання, навіщо нам все вищезгадані органи, якщо всі рішення тепер приймаються в МВФ?».

2 жовтня нардеп від «Слуги народу», Дубінський також висловив обурення вчинком Зеленського. Він розкритикував президента за спільне фото з главою НБУ та його заступницею.