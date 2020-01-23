Нардеп Качура турбується про здоров’я Тетяни Чорновол: вимагає дані про її перебування на обліку в нарколога і психіатра (Документ)



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Нардеп VIII скликання Тетяна Чорновол зробила відеозвернення з автоматом в руках

Обранець зі «Слуги народу» припускає, що внаслідок хвороби, у діях екснардепки можуть вбачатися ознаки вчинення злочинів

Народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Качура направив запит міністру охорони здоров’я Зоряні Скалецькій з проханням надати інформацію про перебування на психіатричному і наркологічному обліку народного депутата VIII скликання Тетяни Чорновол.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на копію депутатського запиту.

Свою стурбованість здоров’ям колишньої парламентарки пан Качура пояснив тим, що у грудні 2019 року Чорновол розмістила відео в Інтернеті, де вона тримала автоматичну зброю у руках і закликала українців до «боротьби і виходу на Майдан Незалежності».

«Публічні дії громадянки України, народного депутата VIII скликання Тетяни Чорновол свідчать про можливість вчинення нею за допомогою вогнепальної зброї протиправних дій, які загрожують людині та суспільству. Таким чином, внаслідок можливої хвороби у діях цієї особи можуть вбачатися ознаки вчинення злочинів за ст. 295 («Заклики, що загрожують громадському порядку») і 296 («Хуліганство») Кримінального кодексу», - вважає нардеп зі «Слуги народу».

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У запиті Качура також додав посилання на сторінку одного Інтернет-видання, де розміщена начебто копія довідки про начебто тривале перебування Тетяни Чорновол на обліку у психіатра.

Як повідомляв «Главком», міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відмовився надати інформацію про нагородну зброю народної депутатки VIII скликання Тетяни Чорновол.

З відповідним запитом до Авакова звернувся нардеп від партії «Слуга народу» Олександр Качура. Зокрема, він хотів отримати відомості про те: хто ініціював подання на нагородження нагородною зброєю Тетяни Чорновол; чи нагороджувалась вона автоматичною зброєю; чи надавала Чорновол висновок (довідку) медичного закладу встановленої форми перед отриманням дозволу на зберігання і носіння нагородної зброї; чи здійснювався експериментальний відстріл нагородної зброї екснардепки.

Разом з тим, міністр Арсен Аваков, пославшись на положення ст. 32 Конституції, законів про інформацію, про захист персональних даних і рішення Конституційного суду від 20 січня 2012 року, відмовив у наданні запитуваної інформації.

«За відсутності згоди особи, зазначеної у депутатському запиті (Тетяни Чорновол - «Главком»), на поширення її персональних даних надати іншу запитувану інформацію не маємо можливості», - зазначив Аваков.