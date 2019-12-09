Аваков засекретив інформацію про зброю, якою нагородив Тетяну Чорновол (Документ)



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Тетяна Чорновол продемонструвала свій автомат під час відеозвернення 6 грудня

Запит щодо зброї Тетяни Чорновол направив депутат від «Слуги народу» Олександр Качура

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відмовився надати інформацію про нагородну зброю народної депутатки VIII скликання Тетяни Чорновол.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідь міністра, яка датована 3 грудням.

З відповідним запитом до Авакова звернувся нардеп від партії «Слуга народу» Олександр Качура. Зокрема, він хотів отримати відомості про те: хто ініціював подання на нагородження нагородною зброєю Тетяни Чорновол; чи нагороджувалась вона автоматичною зброєю; чи надавала Чорновол висновок (довідку) медичного закладу встановленої форми перед отриманням дозволу на зберігання і носіння нагородної зброї; чи здійснювався експериментальний відстріл нагородної зброї екснардепки.

Підставою такого звернення послужили слова колишнього політика Тетяни Чорновол, озвучені 8 жовтня в ефірі телеканалу «Наш»: «Був би Пашинський на волі, він був би з нами. А так я продовжу його справу… У мене, до речі, є нагородний автомат», - сказала вона.

Разом з тим, міністр Арсен Аваков, пославшись на положення ст. 32 Конституції, законів про інформацію, про захист персональних даних і рішення Конституційного суду від 20 січня 2012 року, відмовив у наданні запитуваної інформації.

«За відсутності згоди особи, зазначеної у депутатському запиті (Тетяни Чорновол - «Главком»), на поширення її персональних даних надати іншу запитувану інформацію не маємо можливості», - зазначив Аваков.

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6 грудня колишній народний депутат України Тетяна Чорновол опублікувала на сторінці у Facebook відео, на якому вона закликала українців боротися проти капітуляції, а також виходити на Майдан 8 грудня і боротися за Україну. Під час свого виступу вона тримала в руках автомат.

Журналіст Володимир Бойко 8 грудня у своєму телеграм-каналі поширив інформацію, що у 2014 році Тетяна Чорновол, яка тоді працювала на посаді урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, знайшла у Маріуполі автомат АКС, що був вкрадений з військової частини.

Скріншот з телеграм-каналу Бойка

«Автомат їй страшенно сподобався й по поверненні до столиці Чорновол звернулась до міністра внутрішніх справ Авакова, щоби той оформив їй документи на право володіння автоматом. Що Арсен Борисович і зробив, видавши Чорновол посвідчення на крадений АКС як на нагородну зброю. При цьому цей АКС для гільзотеки не відстрілювався», - написав Бойко.

Крім цього, 12 травня 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков видав Тетяні Чорновол нагородний пістолет «Форт 9».