Нардеп розповів, скільки буде коштувати медична страховка для українців



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За словами Валерія Дубіля, сьогодні кошти, що громадяни платять за медичні послуги, як безпосередньо, так і через бюджет, витрачаються неефективно

На медпослуги кожен зайнятий українець сьогодні витрачає в середньому 13,7 тис. грн на рік

Кожен зайнятий українець сьогодні витрачає на медичні послуги в середньому 13,7 тис. грн на рік або 1,14 тис. грн на місяць. Про це написав у своєму блозі народний депутат, член фракції «Батьківщина» Валерій Дубіль.

Із зазначеної суми близько 5,9 тис. грн витрачається через податки, а 7,8 тис. грн - безпосередньо з кишені кожного, хто працює.

За словами Дубіля, сьогодні кошти, що громадяни платять за медичні послуги, як безпосередньо, так і через бюджет, витрачаються неефективно.

«За висновком ВООЗ, якщо рівень витрат громадян на охорону здоров'я з власної кишені перевищує 10% рівня доходів домогосподарств (за вирахуванням потреб на існування), то такі витрати є катастрофічними. Якщо частка витрат домогосподарств в загальному обсязі фінансування охорони здоров'я перевищує 40%, то система охорони здоров'я вважається критично неефективною. Виходить, що через податки такий українець забезпечує медичну галузь на 40%, а безпосередньо - з власної кишені, аж на 60%», - зазначив Дубіль.

Крім того, за словами нардепа, лікарю вигідно отримати з пацієнта більше грошей, призначити дорогі і не завжди потрібні обстеження, ліки.

«Ситуацію можна вирішити шляхом прийняття розробленого депутатами з різних фракцій законопроекту про обов'язкове медичне страхування. Через його механізми страхова компанія буде захищати пацієнта від зайвих витрат», - вважає Дубіль.

«Формула така: для отримання свого доходу лікар хоче збільшити вартість послуг. А страхова компанія отримає дохід від своєї діяльності тільки якщо зменшить фінансові апетити лікаря. Тобто, вона буде платити тільки за те, що реально необхідно пацієнту для його лікування. Це зробить медицину якісною та ефективною», - переконаний Дубіль.

За його словами, закон не вводить додаткове фінансове навантаження на роботодавця або працівника.

«Він передає в управління через страховий механізм невелику частину коштів, що і так витрачає працівник на власне медичне обслуговування або своїх близьких. Тоді як зараз в середньому він витрачає 1,14 тис. грн на місяць, то страховий платіж складе від цієї суми близько 40 %, 400-450 грн тобто, пацієнт залишається у виграші», - написав депутат.