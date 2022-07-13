Нардепи хочуть озброїти співробітників ДБР – законопроєкт

Перелік посад ДБР, яким надається право носити та застосовувати вогнепальну зброю, затверджуватиме керівник відомства

Група народних депутатів 12 липня зареєструвала законопроєкт змін до Закону України «Про Державне бюро розслідувань». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту парламенту.

Метою проєкту закону є створення умов для ДБР ефективного здійснення оперативно-розшукової діяльності та організації досудового розслідування.

У пояснювальній записці до законопроєкту сказано, що нині законодавство дозволяє володіти зброєю лише працівникам спеціального підрозділу фізичного захисту. Політики ж пропонують на час надзвичайного або воєнного стану закріпити за особами рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю під час виконання службових обов’язків.

(для перегляду натисніть на зображення)



Перелік посад працівників ДБР, яким надається право носити вогнепальну зброю, затверджує директор цього відомства.

Також директор ДБР визначатиме порядок зберігання і носіння вогнепальної зброї.